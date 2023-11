Boj versus příměří. Vize Petra Pavla o válce vychází z realistického nadhledu, konflikt ale nemá dobrá řešení

„Čas teď hraje ve prospěch Ruska, které má silnější mobilizační základnu pro lidské zdroje. Tím, že získá čas, bude schopno doplnit i materiál, který jim dlouhodobě chyběl. Vidíme masivní dodávky ze Severní Koreje, vidíme snahy o obcházení sankcí,“ prohlásila hlava státu.

Ještě tak před půlrokem působily zmínky o alternativě mírových jednání v proukrajinském světě jako příslovečný červený šátek na býka. Dnes už se i na ukrajinské straně objevuje realističtější hodnocení situace.

„Stejně jako v první světové válce jsme se i my v našem konfliktu dostali na úroveň techniky, která nás dostává do patové situace,“ překvapil před nedávnem v článku pro The Economist ukrajinský náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj. Varoval přitom, že takový způsob boje je výhodný pro Rusko, které má na dlouhodobé válčení více zdrojů materiálních i lidských, dokáže také rychle obnovovat produkci.