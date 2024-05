Fica střelili CIA, WHO a Ukrajinec. Atentát spustil kolotoč dezinformací

Téměř ihned po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica zahltily sociální sítě dezinformace. Například Raptor TV, která natáčí akce dezinformační scény a server Hlídací pes v roce 2020 upozornil, že její majitel Žarko Raptor Jovanovič spolupracoval s ruskou armádní televizí Zvezda, vypustila příspěvek se spekulací, že by za útokem mohl stát Ukrajinec.

Pod příspěvkem se poté vyrojilo několik komentářů v podobném duchu. „Ať si Ukáčka jdou dělat pořádek domu a neotravují u nás doma,“ reagovala například Dagmar. Podobně se vyjádřila i Jitka. „Pokud je to pravda a byl to Ukrajinec... Všechno zrušit, všechny dávky a pomoc a šupem na Ukrajinu...,“ napsala pod příspěvek televize.

Policie však po útoku zadržela 71letého Juraje C., zakladatele spolku Literárny klub Duha ze slovenských Levic.

Konspirace ohledně útočníka na sociálních sítích. | foto: iDNES.cz

Dezinformační weby reagovaly podle mluvčího Českých elfů Víta Kučíka, který se zaměřují na vyvracení dezinformací ve společnosti, již po útoku.

„První zmínky jsme našli přesně v 15:00 na slovenském dezinformačním telegramovém kanálu Casus Belli Live, který jinak informuje o válce na Ukrajině z pohledu ruské propagandy,“ uvedl jeden z příkladů Kučík.

„Šokoval nás vodoznak ruského kanálu“

Další se podle jeho slov objevily v 15:02 na kanálu známého slovenského trestně stíhaného dezinformátora. „Ukazuje se velká provázanost české a slovenské dezinformačních scény. Jedno z prvních videí z místa činu se objevilo v 15:14 na telegramovém kanále Selský rozum a šokovalo nás, že už v ten moment v sobě obsahovalo vodoznak oficiálního ruského a sankcemi zakázaného kanálu Russia Today,“ pokračoval.

Odborník na dezinformace Roman Máca pro iDNES.cz potvrdil, že po atentátu naprosto okamžitě reagoval celý dezinformační ekosystém, který se snaží událost maximálně vytěžit pro dosažení svých cílů.

„Je to typické. Když se objeví jakákoliv událost, která je takto šokující a má široký dopad, okamžitě z ní dezinformátoři a propagandisté chtějí mít co největší prospěch a neštítí se ničeho. U střelby na premiéra Fica vidíme úplně stejný modus operandi jako u střelby na filozofické fakultě,“ podotkl Máca.

Ohledně tématu scény řekl, že tím úplně prvotním, co dezinformátoři a proruští propagandisté šířili, bylo, že střelcem je Ukrajinec. „To stejné proběhlo i u střelce na filozofické fakultě. Když se na Slovensku poté ukázalo, že jde o Slováka a v případě filozofické fakulty o Čecha, hned najeli na to, že to je určitě podporovatel Ukrajiny, Západu a liberálních politických a hodnotových proudů,“ popsal Máca.

CIA či Světová zdravotnická organizace

Na sítích se však šířily i další dezinformace a konspirace. Podle některých to byla akce americké CIA, jiní pak atentát spojují se Světovou zdravotnickou organizací, jak na sociální síti X upozornil RockaFella a přidal několik příspěvků.

„Narativ o CIA byl marginální, spíš opravdu šlo o obviňování liberálů jako celku, případně se zdůrazněním jejich vazeb na USA nebo George Sorose. V českém prostředí jsme to zaznamenali jen u jednotlivců, třeba u bývalého tajemníka SPD,“ komentoval dále mluvčí Českých elfů Kučík.

Máca k tématu poznamenal, že v daném ohledu záleží na konkrétní zemi a místních specifikách. „V Rusku běžným Rusům je a bude do hlav vtloukáno, že za útokem stojí Zelenského režim a vše proběhlo na příkaz z USA. V našich zeměpisných šířkách se do toho budou dozajista promítat blížící se volby do Evropského parlamentu. Tedy útok bude méně připisován Ukrajincům, ale o to více politickým a hodnotovým proudům, které jsou protipólem populistů a extremistů,“ komentoval linku dezinformační scény Máca.

Využívání útoku pro ovlivnění voleb

Podle Mácy blížící se volby do Evropského parlamentu jsou ideální příležitost jak oslabit protistranu a udělat pro sebe lepší výsledek. „Hlavním směrem bude využívání útoku pro ovlivnění voleb do Evropského parlamentu. Populisté a extremisté nejen na Slovensku už tak s maximálním nasazením činí,“ doplnil.

Podle něj se dozajista objeví i řada konspiračních teorií, že střelec byl například očkovaný proti covidu-19, s vakcínou do těla dostal nanočip, kterým byl skrze 5G sítě ovládán židozednáři, aby odstranil Fica a pomohl zavést NWO.

I když to podle něj zní šíleně a jako úplná hloupost, nemalá část veřejnosti takovým teoriím bezmezně věří. „Riziko vidím hlavně v tom, aby na základě vyvolané nenávisti nedošlo k nějakému dalšímu útoku. Počet výhrůžek zabitím ve směru ke slovenské opozici, novinářům a dalším osobnostem se teď dozajista mnohonásobně zvýšil,“ dodal Máca.

Kučík z Českých elfů zároveň poznamenal, že už nyní pozorují útoky na politiky a instituce zastávající se liberální, lidskoprávní a jiné „hodnotové“ pozice. „Třeba Jindřich Rajchl je stejně jako na Slovensku označuje za viníky šíření nenávisti. Téma ve své kampani využívá europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná,“ podotkl.

Reakce po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. | foto: iDNES.cz

Pak se podle jeho slov hodně podporuje téma, že liberálové atentát schvalují. To má dosvědčovat sada „schvalujících“ komentářů, u kterých není jisté, zda jsou od reálných či falešných profilů.

„Samozřejmě nelze vyloučit, že to někdo z voličů současné koalice skutečně nenapsal, ale například během prezidentských voleb v USA byly několikrát zaznamenány situace, kdy ty nejvyhrocenější komentáře obou stran psaly falešné profily,“ upozornil Kučík.

Kučík také dodal, že další vlna protichůdných informací se týkala samotného pachatele. „Dost tomu přispěl i pachatel sám. Prokazatelně se pohyboval v prostředí Slovenských branců, publikoval rasistické texty. Na sítích se ale šíří, že v poslední době smýšlel protivládně a protirusky,“ uvedl s tím, že výsledkem toho je, že se nyní lidé zastávající tyto opačné postoje na sítích hádají a napětí se šíří dál.

Spekulace mohou být na sobě nezávislé

Bob Kartous, který je místopředsedou spolku Nelež a rozvěž se zabývá dezinformacemi, pro iDNES.cz k celé situaci řekl, že spekulace mohou být na sobě nezávislé.

„Jde také o to vytvořit informační chaos, v němž se nakonec adresát spolehne na to, co je mu hodnotově nejbližší. Fandí slovenským radikálům? Pak se nejspíše spokojí s tím, že šlo skutečně o útok iniciovaný jejich oponenty,“ řekl Kartous.

Na dotaz, jak dané situace dezinformátoři mohou dále využít, uvedl, že vytvoří další spekulace a budou zkoušet „odhalovat“ možné motivy, které souvisí s jejich dlouhodobě upevňovanými tezemi.

„Předpokládám toto: útok na demokracii, kterou podle nich Fico reprezentuje, snaha zbavit se demokraticky zvoleného kandidáta, který nechce Ukrajinu v NATO a chce ‚mír‘, zapojení zpravodajských služeb cizích států (v souvislosti s podivným hackerským útokem na stránky ČTK, podle nichž měli Ukrajinci připravovat atentát na zvoleného prezidenta Slovenska Pellegriniho) a další podobné,“ popsal Kartous.

Podle něj se dá nyní na dezinformační scéně očekávat, že lidé budou hledat viníka mezi těmi, na které běžně útočí.

„Naopak Roberta Fica budou pravděpodobně vykreslovat jako mučedníka. Nedivil bych se, kdyby došlo na srovnávání se zavražděným novinářem Jánem Kuciakem. Nezapomínejme, že jedním z cílů dezinformací je nivelizovat, stírat rozdíly a legitimizovat tak dezinformace a populismus jako seriózní a přijatelnou součást společenské a politické diskuse Kartous,“ dodal Kartous.