Summity EU jsou válečné kabinety, nemáme mírovou iniciativu, stěžuje si Fico

„Tváříme se, že jsme nejlepší a nejmoudřejší na světě a nejsme schopni přijít s mírovou iniciativou pro Ukrajinu. Všechna zasedání Evropské rady jsou válečné kabinety. Zbraně, zbraně, zbraně a zbraně, žádné slovo mír nepadá, co se týče zasedání Evropské rady. To je mi velmi líto, protože v evropské agendě by mír měl být na prvním místě,“ uvedl Fico. Dodal, že Evropská unie vznikla jako mírový projekt a ne jako projekt války.

Nynější Ficova vláda po loňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico dříve také tvrdil, že strategie západních zemí ohledně války na Ukrajině selhala.

„Evropská unie je bezradná v otázkách zahraniční politiky a často se jen bezmocně díváme na našeho spojence za Atlantikem, co řekne a co udělá,“ uvedl Fico.

Fico řekl, že Slovensko si váží členství v Evropské unii, ale nadále ho hodlá konfrontovat s tím, jak Bratislava nahlíží na zásadní otázky zahraniční politiky nebo politiky EU. Slovenský premiér také varoval EU, aby selektivně nevyužívala mechanismy na ochranu právního státu jen proto, že jeho země je „suverénní“.

Evropská komise (EK) a Bratislava si vyměňují názory za rozsáhlé změny v trestním právu, které letos Ficova vláda prosadila ve slovenské sněmovně. Místopředsedkyně EK Věra Jourová minulý týden při návštěvě Slovenska řekla, že nikdo si nepřeje, aby Slovensko přišlo o peníze z evropských fondů. Současně ale Komise chce mít podle ní záruky ochrany před zneužíváním unijních peněz.

Fico v projevu na konferenci odmítl nový migrační pakt EU. „I my jsme hlasovali proti nebo jsme se zdrželi hlasování u tohoto balíku migračních předpisů a bude problém s implementací na Slovensku. Budeme čekat, jak se vyvine situace ohledně voleb do Evropského parlamentu a možná budeme mít naději, že Evropský parlament se k tomuto balíku migračních předpisů vrátí,“ uvedl.

Podle Fica nelze nutit členské státy, aby buď převzaly migranty nebo za každého z nich zaplatily 20 000 eur (zhruba půl milionu korun).

Právě na příkladu schválení nového migračního paktu EU, které si nevyžadovalo jednomyslný souhlas členských zemí EU, Fico obhajoval zachování práva veta v otázkách unijní zahraniční politiky, rozpočtu a bezpečnosti.