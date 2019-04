Bibi, či Benny? Netanjahua chce ve volbách porazit bývalý voják

PRAHA Při veřejných projevech vždy stojí vzpřímeně – jako voják. Hovoří jasnými, krátkými větami – jako když velitel vydává rozkazy. A jeho pohled je přímý a jiskrný – jako když na bitevním poli vyhlíží pohyb nepřátel.

Benjamin Ganc byl vojákem dlouhých 38 let a ne ledajakým: jeho kariéra vyvrcholila na postu náčelníka generálního štábu Izraelské armády, který zastával v letech 2011 až 2015. Teď má ale před sebou jinou metu, takovou, která se nedobývá pomocí tanků či bitevních vrtulníků.

V předčasných volbách, které se v Izraeli uskuteční 9. dubna, má jeho volební koalice Modrá a bílá (Kachol Lavan) vysokou šanci získat nejvíce hlasů a sám Ganc bude usilovat o post premiéra. Pokud by se mu to podařilo, vystřídal by Benjamina Netanjahua, který zastává funkci předsedy vlády již čtvrté období.



Do předvolebního klání přitom naskočil až na poslední chvíli, i kvůli tomu, že po ukončení kariéry na generálním štábu měl tříletou „karenční dobu“, během níž nesměl kandidovat do vrcholné politické funkce. Tento zákaz skončil v červenci 2018 a na samém konci roku Ganc oznámil zformování nové politické strany Nezlomný Izrael (Chosen le-Jisra’el).

Tento okamžik zapůsobil na izraelské politické scéně jako kometa a nová partaj se ihned zařadila na přední příčky v průzkumech veřejného mínění.

Výrazným momentem v dosud velmi krátké Gancově politické kariéře byla jeho řeč na sklonku ledna 2019, kdy ozřejmil hlavní pilíře své politiky. Vyzval v ní k „jednotě, neboť země je nebezpečně rozpolcená mezi levici a pravici, mezi Židy a Nežidy“, což podle Gance Izrael ohrožuje. Současnou vládu vedenou Netanjahuem přirovnal k absolutistické vládě francouzských panovníků před staletími a slíbil, že bude více naslouchat lidu a zasadí se o to, aby se vláda a politici „nevznášeli v oblacích odtrženi od reality“.

Co se týká hlavních pilířů izraelské politiky, Gancovy postoje nejsou ovšem zásadně odlišné od těch, které zastává jeho hlavní soupeř, současný premiér Netanjahu. Také Ganc trvá na izraelské suverenitě nad Golanskými výšinami (které jsou dle mezinárodního práva syrským územím nelegálně zabraným Izraelem) a Jeruzalém považuje za „navěky hlavní město Židů i Státu Izrael“. Východní hranicí Izraele musí podle Gance zůstat údolí řeky Jordán, neboť „nelze dovolit, aby miliony Palestinců žijících za bezpečnostní bariérou jakkoli ohrožovaly bezpečnost našeho státu“.

Zda se v palestinské otázce Ganc přiklání spíše ke dvoustátnímu řešení nebo by preferoval rozšířenou palestinskou autonomii v rámci jediného státu, není jasné. Žádná konkrétní řešení, která by směřovala k ukončení desítky let trvajícího konfliktu, zatím nenavrhl.

„Prezidente Rúhání, zaplatíte!“

Směrem ke hlavním zahraničním oponentům Izraele se Ganc ve své lednové řeči obrátil po vojensku osobně. „Pane (íránský prezidente) Rúhání, vím velmi dobře, že spřádáte intriky proti Izraeli. Vaše úkladné plány, ať na severu, východě, západě či jihu, překazíme. A pokud byste snad nerozuměl řeči slov, zaplatíte za to bolestným způsobem.“ Podobné vyhrůžky zazněly i směrem k vůdcům Hamásu a Hizballáhu, s nimiž je Izrael v dlouhotrvající konfrontaci.



Vedle zahraničněpolitických proklamací se Ganc často věnuje také vysokým životním nákladům, které mnohé Izraelce srážejí do pásma chudoby. „Posvítíme si na spekulanty, kteří uměle udržují ceny pozemků a bytů na nesmyslně vysokých úrovních... je národní hanbou, že monopolní podnikatelské struktury způsobily, že Izrael se stal jednou z nejdražších zemí světa,“ řekl exnáčelník generálního štábu v únoru.

Ganc ve veřejných vystoupeních opakovaně zdůrazňuje svoji morální bezúhonnost ve zjevné narážce na fakt, že Netanjahu čelí podezřením ve třech kauzách týkajících se korupce a zpronevěry. Tento fakt byl původně považován za vážný předvolební hendikep pro premiéra; generální prokurátor však zřejmě formálně zahájí premiérovo stíhání až po volbách.

Součástí Gancova politického marketingu je v neposlední řadě i „správný“ rodinný původ. Jeho matka, Židovka původem z Maďarska, přežila holocaust; otce (který pochází z Rumunska) věznili po nějakou dobu Britové poté, co se pokoušel ilegálně proniknout na území tehdejší Palestiny. Oba rodiče patřili k zakladatelům vesnice Kfar Achim – osady typu mošav, klasického židovského zemědělského sídla s velkým podílem společného hospodaření. Tam se Benjamin Ganc v roce 1959 také narodil.