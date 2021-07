Biden se setkal s vůdkyní běloruské opozice Cichanouskou. Americký prezident podpořil tamní boj za demokracii

„Děkuji prezidentovi Spojených států za silný projev solidarity s miliony neohrožených Bělorusů, kteří mírumilovně bojují za svou svobodu. Bělorusko je dnes v předních liniích boje mezi demokracií a autokracií. Svět stojí při nás. Bělorusko se stane příběhem úspěchu,“ napsala na twitteru k setkání Cichanouská. Bílý dům ve svém příspěvku uvedl, že v Spojené státy „stojí při lidech v Bělorusku v jejich snaze o demokracii a univerzální lidská práva.“



