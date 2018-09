Bílý dům organizuje ‚agresivní obranu‘ na podporu Kavanaugha. Z obtěžování ho viní už druhá žena

NEW YORK Bílý dům dál pevně stojí za svým kandidátem na soudce Nejvyššího soudu USA Brettem Kavanaughem a zorganizuje na jeho podporu "agresivní obranu". Americkým novinářům to v pondělí řekl nejmenovaný vládní zdroj. Podporu hlavy státu prý soudce neztratil ani navzdory novému obvinění Kavanaugha z chlípného chování na opileckém kolejním mejdanu ve školním roce 1982/83, kdy mu bylo necelých osmnáct let.

O nařčení, s nímž o víkendu přišla třiapadesátiletá Deborah Ramirezová, se prý Donald Trump dozvěděl ještě před jeho zveřejněním v časopisu The New Yorker. Prezidenta to jen utvrdilo v přesvědčení, že kampaň organizují opoziční demokraté a liberální americká média s cílem zmařit Kavanaughovu kandidaturu do nejvyšší soudní instance.

Ramirézová v rozhovoru popsala incident, kdy se Kavanaugh v akademickém roce 1983/1984 obnažoval na kolejním večírku na Yaleově univerzitě.

Prezident v pondělí v New Yorku prohlásil, že obvinění Kavanaugha jsou „totálně politická“ a zdůraznil, že stojí „celou dobu při něm“. Prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová v televizi CBS označila obvinění za „rozsáhlé levicové spiknutí“. Nedomnívá se, že na „bedra jednoho muže by měly být přeneseny veškeré útoky hnutí MeToo“, jehož nařčení už poznamenalo kariéru mnoha mocných mužů v USA.



Ramirezová si vybavuje, že Kavanaugh se obnažoval na kolejním večírku, na němž se pil alkohol. Údajně jí strčil penis před obličej a ona se ho proti své vůli dotkla, když chtěla tehdejšího studenta prvního ročníku odstrčit. Případem se už zabývají demokraté v Senátu.

The New Yorker dále píše, že Ramirezová se zprvu zdráhala veřejně promluvit, částečně proto, že v její paměti jsou mezery způsobené pitím v době incidentu. Připustila také, že si není úplně jistá, jakou roli tehdy Kavanaugh při události sehrál.

Ramirezová na své verzi o Kavanaughově chování podle všeho trvá. Ronan Farrow, autor článku o jejích neblahých zážitcích v prvním ročníku Yaleovy univerzity, v pondělí v televizi ABC řekl, že existuje několik dalších lidí, kteří nestydaté chování Kavanaugha potvrzují.



Jednání v Senátu s Fordovou bude veřejné

Magazín tvrdí, že Ramirezová své vzpomínky šest dní pečlivě vyhodnocovala a radila se se svým právníkem, než si byla svými vzpomínkami na incident dostatečně jistá.

Bílý dům v nedělním prohlášení tlumočil Kavanaughovo tvrzení, že zmíněná událost „se nestala“ a že nařčení ze strany Ramirezové je „očerňující, tuctové a prostoduché“. Mluvčí Bílého domu k tomu dodala, že tvrzení ženy mají „srazit dobrého člověka“.

Na slyšení v Senátu se mezitím chystá Fordová. Jednání má být veřejné. Už dřív účast na schůzi právního výboru slíbil Kavanaugh, který obvinění ze sexuálního útoku odmítá a zastání našel i u Trumpa.

Podle poradců Bílého domu zdržovací taktika demokratů, kteří žádají podrobné vyšetření údajných Kavanaughových prohřešků, má jen vytvořit prostor pro nová a nová obvinění. Demokratická senátorka Dianne Feinsteinová o víkendu znovu zopakovala svůj návrh, aby se kauzou zabýval Federální úřad pro vyšetřování (FBI), což republikánští kongresmani i Bílý dům odmítají.



Právní výbor by měl po slyšení zaujmout stanovisko ke Kavanaughově jmenování do nejvyššího amerického justičního sboru, kam ho navrhl prezident Trump. Doporučujícím stanoviskem výboru se ale senátní plénum, které o jmenování rozhoduje, není povinno řídit.