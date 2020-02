K domu Hitlera doprovázeli důstojníci SS, vzpomíná 101letá židovka. Bydlela s ním v domě

LONDÝN/PRAHA Byla sousedkou Adolfa Hitlera. Židovka Alice Frank Stocková v rozhovoru s britskými médii vyprávěla, jak jednotky SS doprovázely nacistického diktátora až k jeho domu v obavě, že „by jej mohl někdo chtít zabít.“

„Viděla jsem ho jednou nebo dvakrát jít domů. Jeho automobil zastavil před domem, vyskočili z něj dva důstojníci SS a svižně s ním šli každý z jedné strany až domu, zjevně ze strachu, že by jej mohl někdo chtít zabít,“ zavzpomínala pro deník The Daily Mail Stocková na dny, kdy v Mnichově ve třicátých letech žila jako sousedka Adolfa Hitlera.



Židovka, která tento týden oslavila své 101. narozeniny, žila ve stejné budově jako lídr nacistické strany, než byla přinucena německými úřady k útěku do exilu ve Velké Británii. Přestože žila na mnichovském Prinzregentplatz jen pár dveří od Hitlera, viděla ho jen párkrát.

„Nikdy jsem s ním nemluvila,“ řekla Stocková, popsala však, jak křesťanská kuchařka její rodiny Hitlera nenáviděla a říkala, že „by měl viset.“ „Za to bys nás mohla dostat do koncentračních táborů,“ vzpomněla si Stocková, že kuchařku varovala.

Ve svých vzpomínkách stoletá žena zabrouzdala i do momentu, kdy z domu funebráci vynášeli rakev, o které se všichni domnívali, že je v ní Hitlerova neteř Geli Raubalová – ta s Hitlerem žila a podle všeho spáchala v jeho bytě sebevraždu.

„Slyšeli jsme hodně drbů od kuchařky a dalších. Viděli jsme rakev, kterou vynášeli z domu. Myslím, že v ní byla jeho neteř. Bylo tehdy hodně spekulací, zda v rakvi byla skutečně ona, ale myslím, že na tom bylo něco pravdy. Jasné potvrzení ale nemáme. Nikdo o tom nemohl mluvit otevřeně,“ řekla Stocková.

V rozhovoru pro deník The Bristol Post pak dáma uvedla, že žila „v krásném bytě se čtyřmi nebo pěti ložnicemi, velkým salónkem a jídelnou.“

„Salónek byl opravdu velký a měli jsme v něm dvě velká piána. Byli jsme židé a v době, kdy nacisté uchvátili moc, musel můj otec do důchodu,“ popsala Stocková, které bylo v době nuceného exilu 17 let. „Rodiče zůstali v Mnichově a já získala práci v Londýně. Situace v Německu se pak ale zhoršila a po Křišťálové noci dostali rodiče informaci, že jednoho z jejich známých odvezli do koncentračního tábora.“

Stockové se podařilo získat povolení pro rodiče, aby vycestovali za ní do Velké Británie, těsně před začátkem války v roce 1939. Aby si vůbec mohli dovolit povolení, museli prodat cenné housle.

Deník Daily Mail se pamětnice zeptal, co by řekla Hitlerovi, kdyby s ním mohla mluvit. „Nechtěla bych s ním mluvit,“ odpověděla Stocková.