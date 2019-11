Cylindr Adolfa Hitlera a 800 dalších předmětů spojených s nacisty se dražilo v Německu. Židovská organizace aukci ostře zkritizovala

Mnichov (Německo) Ostrou kritiku organizace evropských Židů si vysloužila dražba, na které ve středu bavorská aukční síň nabídla přes 800 historických předmětů spojených s nacistických režimem, včetně věcí z majetku nacistického vůdce Adolfa Hitlera a jeho nejbližších spolupracovníků. Ředitel aukčního domu kritiku odmítá a tvrdí, že jeho zákazníky jsou především muzea. Mezi vydraženými předměty jsou také artefakty spojené s historií Česka a Slovenska.

V aukci se nabízel například Hitlerův skládací cylindr, který měl pozdější vůdce na hlavě v roce 1933, když se stal kancléřem Německé říše. Klobouk se prodal za 50 000 eur (1,3 milionu Kč). Architektonické skici zneuznaného umělce Hitlera se vydražily za stejnou částku a jeho dopis příteli z mládí Augustovi Kubizekovi se prodal dokonce za 80 000 eur (přes dva miliony Kč).



Zájem měli dražitelé také o předměty z majetku Hitlerovy dlouholeté milenky a posléze i manželky Evy Braunové. Její modrozelený kabát se vydražil za 6000 eur (153 000 Kč), její koktejlové šaty z černého hedvábí za 4600 eur (117 000 Kč).

V aukci se objevily i předměty spojené s dějinami Česka a Slovenska. Dopis s podpisem zastupujícího říšského protektora v Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha se vydražil za 4600 eur (117 000 Kč) a pásku označující příslušníka slovenské polovojenské organizace Hlinkova garda obdrží nový majitel za 850 eur (21 700 Kč).

„S některými věcmi by se zkrátka nemělo obchodovat,“ kritizoval už před začátkem aukci síně Hermann Historica rabín Menachem Margolin z Evropského židovského svazu (EJA). Připomněl, že během nacistické hrůzovlády zahynulo šest milionů evropských Židů. Aukce je podle Margolina ale nevhodná i vzhledem k nárůstu antisemitismu v současné Evropě.

Účastníci museli písemně odsoudit nacismus

Ředitel aukčního domu Bernhard Pacher ale kritiku odmítá. „Zdaleka největší část zákazníků, kteří u nás nakupují, tvoří muzea, státní sbírky a soukromí sběratelé, kteří se tématem velmi pečlivě zabývají,“ uvedl. Podle něj si dává aukční síň záležet na tom, aby se nacistická memorabilia nedostala do rukou nesprávných lidí. Účastníci středeční dražby v bavorské obci Grasbrunn museli podepsat dokument, ve kterém prohlašují, že pohrdají nacistickou ideologií. Pacher nicméně přiznal, že účastníky on-line dražby tak snadno prověřit nelze.

Není to poprvé, co síň Hermann Historica čelí kritice kvůli dražbě předmětů spojených s nacistickými pohlaváry. Před třemi lety nabízela mosaznou kapsli, v níž byl kyanovodík, kterým se v Norimberku krátce před svou popravou otrávil Hermann Göring, či spodní prádlo a noční košili říšského maršála. Do dražby tehdy šly i ponožky a kravaty Adolfa Hitlera či rentgenové snímky a lékařské zprávy o jeho zdravotním stavu, které vznikly poté, co vůdce přežil atentát z 20. července 1944. Část Hitlerovy uniformy se tehdy vydražila za 275 000 eur (nyní sedm milionů Kč).