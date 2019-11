Bible z Gutenbergova tiskařského lisu se vydražila za milion eur. Získal ji soukromý švýcarský sběratel

Bible vytištěná tiskařským lisem z doby vynálezce knihtisku Johannese Gutenberga se v pondělí v Hamburku vydražila za 1 050 000 eur (zhruba 26,8 milionu korun). Dvousvazkovou publikaci z roku 1 462 získal soukromý švýcarský sběratel, sdělila aukční síň Ketterer Kunst. Podle její mluvčí jde o nejdražší bibli, jaká kdy byla v Německu vydražena.

Aukční dům hodnotu bible odhadoval na milion eur. „Biblia latina Johannese Fusta a Petera Schöffera, přímých nástupců Johannese Gutenberga, je absolutní mistrovské dílo, které bylo vytištěno ještě za života vynálezce knihtisku,“ uvedla aukční síň.

Johannes Gutenberg, který se narodil kolem roku 1400 a zemřel v roce 1468, vnesl revoluci do způsobu výroby knih. Jen sedm let po vzniku slavné Gutenbergovy latinské bible vytiskl jeho žák Peter Schöffer pod novým majitelem tiskárny Johannesem Fustem bibli s modernějším písmem. Exemplář vytištěný na pergamenu je co do zručnosti zpracování srovnatelný s Gutenbergovou biblí, poznamenala agentura DPA.