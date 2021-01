Britského premiéra Johnsona načapali na kole 11 kilometrů od domova. Porušil lockdown?

LONDÝN/PRAHA Britský ministerský předseda Boris Johnson čelí kritice kvůli své vyjížďce na kole, která mohla být v rozporu s restriktivními opatřeními jeho vlády. V Británii to není první podobný incident.

A je to tu zase. Britská vláda se opět chytila do pasti, kterou si sama nastražila. Hříšníkem tentokrát není nikdo jiný nežli premiér Boris Johnson, který byl „načapán“ na kole u olympijského parku v londýnském Stratfordu. Cyklistiku samotnou sice restriktivní opatření nezakazují, jakékoli sportování má ake probíhat „lokálně“, to jest v blízkosti domova. Stratford je od Downing Street 10, kde Johnson bydlí, vzdálený zhruba jedenáct kilometrů a nevede do něj zrovna přímočará cesta, rozhodně ne pro cyklisty.

Je to v pořádku?

Johnsona se již zastali členové jeho vlády. „Je v pořádku, když jdete na dlouhou procházku a skončíte sedm mil od domova, to je v pořádku, ale měli byste zůstat v místě bydliště,“ uvedl k incidentu ministr zdravotnictví Matt Hancock. Také náměstek ministryně vnitra Kit Malthouse stanici Sky News řekl, že delší vyjížďky na kole jsou i v době plošné uzávěry povolené. „To, o co lidi žádáme, je, aby při sportování zůstali v místě bydliště,“ uvedl. Co tento termín znamená, je podle něj ale „samozřejmě otázkou interpretace“.

Johnsonova vyjížďka je lidsky zcela pochopitelná, zároveň je ale námětem k zamyšlení. Není to totiž tak dávno, co byla za podobný prohřešek udělena dvěma Britkám pokuta 200 liber (téměř 6000 korun). Dle televizní stanice BBC se ženy přiblížily autem osm kilometrů do přírody, kde se šly projít. Neúměrně přísný trest vyvolal v Británii menší skandál, policie pokutu zrušila a ženám se oficiálně omluvila.

Zase ta pravidla

Přední vládní činitelé a poradci čelili v Británii podezření z porušení lockdownu už v minulosti. Bývalý premiérův šéfporadce Dominic Cummings se měl podobného prohřešku dopustit v březnu minulého roku, kdy odvezl svou ženu a dítě k rodině do 430 kilometrů vzdáleného Durhamu na severu Anglie.

Cummings tehdy argumentoval tím, že se jednalo o cestu nutnou k zabezpečení rodiny. „První“ britský epidemiolog Neil Ferguson byl zase v květnu „usvědčen“ z návštěvy své milenky, jíž byla navíc vdaná žena. Situace byla o to trapnější, že Ferguson byl všeobecně považován za architekta britského lockdownu a naprostou většinu restrikcí pomohl sám vytvořit. V reakci na kontroverzi tehdy epidemiolog rezignoval na svou funkci poradce britské vlády.

Není to také poprvé, co britské „covidové“ pravidlo způsobilo především zmatky. Prosincový třístupňový systém například obsahoval dnes už legendární formulaci „substantial meal“ neboli plnohodnotný pokrm, jehož příprava měla podmiňovat, zda vaše restaurace může, či nemůže zůstat otevřená v zónách s vyšším rizikem nákazy. Restrikce však neobsahovaly jeho definici, a tak mohl rozhlasový hlasatel stanice LBC Nick Ferrari v přímém přenosu ztrapňovat vládní činitele, kteří nebyli schopni jednoznačně odpovědět na otázku, zda se skotské vejce počítá za plnohodnotný pokrm, či nikoli.