Německý parlament zbavil Bystroně imunity, policie prohledala jeho kancelář

Mnichovské státní zastupitelství se Bystroňovým případem zabývá od začátku dubna, kdy zahájilo takzvané předběžné vyšetřovací řízení. To neznamená, že by poslanec byl podezřelý, ale souvisí to s prověřením aktuálních zpráv v médiích. Zda zastupitelství věc přehodnotilo, známo není.

Podle informací Deníku N, týdeníku Die Zeit a veřejnoprávní stanice ARD existuje nahrávka, která Bystroně zachycuje při přebírání 20 000 eur (494 tisíc korun) od propagandisty Arťoma Marčevského, kterého spolu s proruským ukrajinským politikem Viktorem Medvedčukem Česko v březnu zařadilo na národní sankční seznam.

Marčevskij stál za mediální společností Voice of Europe, které Bystroň v minulosti poskytoval rozhovory. Medvedčuk podle českého sankčního seznamu toto médium skrytě financoval.

Bystroň kauzu opakovaně vysvětloval vedení AfD, které se za poslance postavilo. Bystroň k tomu nedávno řekl, že jde o kampaň, jejímž cílem je zdiskreditovat všechny strany usilující o ukončení vojenského konfliktu na Ukrajině a ovlivnit tak volby do Evropského parlamentu.