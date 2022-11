Reinkarnuje se do podoby absolutistických vládců. Taťka Si rozhoduje o všem, s ústavou si hlavu neláme

Lidovky.cz: Co znamená potvrzení Si Ťin-pchinga ve vedení strany pro samotnou zemi?

Si Ťin-pching ztělesňuje potřebu silného politického vedení v dobách, kdy se země dramaticky rychle modernizuje, a dokonce i částečně liberalizuje. Než riskovat fragmentaci autority po gorbačovském způsobu, kdy státní zdroje rozkradou oligarchie a přivodí úpadek centra politické moci či dokonce samotného státu, strana upřednostnila silného vůdce.

Nástup Siho po éře prezidenta Chu Ťin-tchaa byl obecně žádoucí, nyní však může nést poněkud jiné ovoce, než se čekalo.

Lidovky.cz: Mohl byste to upřesnit?

Si zboural dohodnutá pravidla o nástupnictví prezidenta, s ústavou si neláme hlavu. V čínské politické kultuře vždy exekutiva převažuje nad legislativou. Si má ve svém třetím období všechny páky moci pod kontrolou, země se pohroužila do moderního absolutismu. Opoziční stranické kliky, vzpurná média, nevládní organizace, cizí internetové servery a sociální sítě, vše bylo eliminováno.

O všem podstatném rozhoduje jeden muž a jeho osobní administrativa, straničtí nespokojenci mohou očekávat příchod protikorupční inspekce.

Rudolf Fürst

Lidovky.cz: Už má Si Ťin-pching nějaký čestný titul, jako měl například Mao Ce-tung, jemuž se říkalo Velký kormidelník?

Si má řadu oficiálních titulů, například „předseda“. Říká se mu i „ústřední, „nejhlavnější“. Populárně oficiální je pak označení „Taťka Si“. Konkrétně zastává funkce prezidenta ČLR, generálního tajemníka Ústředního výboru KS Číny, předsedy Ústřední vojenské komise. Dále předsedá centrálním komisím pro zahraniční vztahy, pro národní bezpečnost, pro bezpečnost internetu, komisi pro všeobecné reformy, komisi pro finance a ekonomiku a samozřejmě je také vrchním velitelem armády.

Vejde do dějin jako výjimečný vůdce. Reinkarnuje se do podoby absolutistických vládců jako Ludvík XIV. či mandžusko-čínský císař Čchien Lung.

Lidovky.cz: Které osobnosti si Si Ťin-pching vybral na uplynulém sjezdu do svého týmu?

V novém sedmičlenném stálém výboru politbyra zůstal z předešlého jen Wang Chu-ning, klíčový ideolog a kritik západního liberalismu, tvůrce politických programů, klíčových pojmů a sloganů. A také Čao Lei-ťi, předseda Ústřední komise pro kontrolu disciplíny, držitel funkce budící v řadách strany strach.

V novém výboru je určitě důležitý Li Čchiang, zřejmě budoucí premiér. Dále Li Si a Cchaj Čchi, starosta v Pekingu. To jsou postavy spjaté s protikorupční kampaní. Ting Süe-siang je pak hlavní manažer ústředního stranického sekretariátu. Ve výběru dominují politici ze Šanghaje, z Pekingu a z nejbohatších provincií, žádní praktici z chudých regionů.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že premiérem zřejmě bude stranický tajemník ze Šanghaje Li Čchiang, který má na svědomí velký lockdown města. Co by znamenalo, pokud by vedl vládu?

Čínský premiér je zodpovědný hlavně za ekonomickou a socioekonomickou agendu, je důležitou postavou v zahraniční politice. Li Čchiang zřejmě splňuje představy Siho o kombinaci manažerských schopností a osobní loajality více než jiní, přestože nemá zkušenost z celostátní úrovně.

Jinak kritizovaný lockdown v Šanghaji byl v médiích líčen poněkud zjednodušeně. Šanghaj má 16 čtvrtí, 25 milionů obyvatel a 18 tras metra, životní styl je velmi aktivní až hektický, což je z epidemiologického hlediska hrozivé. Lockdown nebyl uplatněn v celém městě a ve všech čtvrtích. Vlastně šlo v rámci zadání o pozoruhodnou organizační akci, pochopitelně bez očekávání pozitivního ohlasu od místních stresovaných obyvatel a médií.

Lidovky.cz: Jak vnímáte vyvedení bývalého čínského prezidenta Chu Ťin-tchaa ze sjezdu?

Jeho usazení do první řady vedle Siho a posléze vyvedení před kamerami působí hodně zvláštně. Šlo-li skutečně o záměrně netaktní gesto, může to zapadat do Siho snahy zbavit se seniorních stranických figur v důchodu, které by chtěly zasahovat do vedení státu.

V Číně je ale úcta k seniorům a zejména ke kdysi mocným přece jen hluboce zažitá. Politickým lídrům kibicování starců někdy musí vadit, na veřejnosti se však dodržuje dekorum. Scéna s odváděným exprezidentem Chuem bude určitě vzbuzovat spekulace.

Stranická frakce blízká Chuovi je dávno poražená, jestli toto měl být vítězný rituál, jeví se jako nedůstojný. Nevyloučil bych nakonec ani momentální indispozici.

Lidovky.cz: Co říkáte na Si Ťin-pchingova silná slova o Tchaj-wanu?

Napětí okolo Tchaj-wanu trvá od 50. let minulého století, aktuálně se ale vyhrotilo, dostalo se do titulků médií a zaujalo místo jednoho z hlavních bodů čínsko-amerického soupeření. Žádná politická garnitura v pevninské Číně se nevzdá Tchaj-wanu, a to bez ohledu na charakter režimů.

Je to sice evergreen a rutina politických gest a vojenských cvičení, ale nelze to podcenit. Žijeme v době nastupující druhé studené války a v té vystupují do popředí aktéři možných zástupných konfliktů. Možný střet o Tchaj-wan by ale vedl k americko-čínské válce, což by byl mnohem horší globální otřes než válka na Ukrajině.

Lidovky.cz: Naznačil sjezd, jak chtějí komunisté řešit problémy ekonomiky?

Kupodivu jen obecně. Zdá se, že podrobnější debata se odehraje až v březnu, kdy se chopí úřadu premiér. Urgentních témat bude však hodně. Jmenovitě jde o ekonomické strukturální změny, reakce na obchodní a strukturální konflikt s USA, přeorientování dodavatelských řetězců, inflaci, realitní bublinu, posílení finančního systému, podporu domácí spotřeby, dopady měnící se demografie, sociální a rozvojovou politiku a další témata. Dále půjde i o potravinovou bezpečnost, pokračující hrozbu epidemie covidu-19 a samozřejmě strategickou podporu energetiky z obnovitelných zdrojů a elektromobilitu.

Výsledek sjezdu zatím vyznívá navenek více ideologicky a politicky než ekonomicky.