Trump míří za vítězstvím v domovském státě své soupeřky. Z boje neutečeme, reaguje Nikki Haleyová

Třicet procentních bodů – o tolik podle průzkumů veřejného mínění zaostává Nikki Haleyová za Donaldem Trumpem těsně před konáním republikánských primárek v americkém federálním státě Jižní Karolína (South Carolina). Výsledek se tak jeví jako předem daný a pro Haleyovou může být až ponižující, vzhledem k tomu, že kandidátka se v jižní Karolíně narodila a v letech 2011 až 2017 tam zastávala post guvernérky. Volba proběhne v sobotu.

V celém procesu republikánských primárek, které rozhodnou o stranické nominaci do prezidentských voleb konaných 5. listopadu, tvoří Jižní Karolína páté dějství. V předchozích čtyřech (Iowa, New Hampshire, Nevada, a Americké Panenské ostrovy) Trump nad Haleyovou jasně dominoval; ostatní kandidáti již z klání odstoupili.

Spekulace o tom, že po očekávané porážce na domácí půdě by Haleyová mohla hodit ručník do ringu, ale kandidátka odmítá. „Určitě z boje neutečeme,“ říká těsně před volbou Haleyová, která kampani věnuje v posledních týdnech veškerou energii a čas.

Peněz má Haleyová dost

Pro pokračování Haleyové v kampani i po případné porážce v Jižní Karolíně mluví fakt, že její volební tým je stále schopen získávat miliony dolarů od dárců. „Máme zdroje na dlouhou dobu dopředu,“ řekla nedávno podle serveru BBC Betsy Ankneyová, hlavní manažerka její předvolební kampaně.

Zdá se, že Haleyová je odhodlaná pokračovat v soutěži o republikánskou nominaci nejméně do tzv. volebního superúterý 5. března. V tento den se bude rozhodovat o republikánských nominacích v 16 federálních státech, které dohromady dodají více než třetinu volitelů.

List The New York Times nicméně upozorňuje, že ochota donátorů dál přispívat bude záležet na tom, s jak velkým odstupem Haleyová za Trumpem v Jižní Karolíně skončí. Ve hře je alespoň zopakování výsledku v New Hampshire, kde Haleyová získala podporu 43 procent hlasujících republikánů.

„Je to zoufalec“

Nikki Haleyová byla jako zástupkyně USA při OSN (2017 až 2018) součástí Trumpovy administrativy a dlouho patřila mezi neochvějné exprezidentovy podporovatele. Tato pozice se ale v čase měnila. V roce 2021 se v interview pro Wall Street Journal Haleyová nechala slyšet, že „Trump jako prezident dělal výbornou politiku a učinil Spojené státy silnějšími a bezpečnějšími (...) Od té doby, co přestal být prezidentem, ovšem učinil mnoho špatných věcí a historie jej za to jednou tvrdě odsoudí.“

Její kritika směrem k Trumpovi zesiluje od doby, kdy zbyla jako jediná exprezidentova republikánská protikandidátka. Exprezidenta mj. označila za „zoufalce“, často poukazuje na jeho četné právní problémy s tím, že Trump prý „přes den běhá po soudech, aby si večer na mítincích ke svým voličům vyléval srdce, jak všechno je špatně“.

Na rozdíl od pravděpodobného finálního dua uchazečů o prezidentský post Joe Biden (81) versus Donald Trump (77) je Haleyová o generaci mladší, narodila se v roce 1972. A vzhledem k tomu, že vysoký věk Bidena i Trumpa a otazníky nad jejich způsobilostí pro tak náročnou funkci jsou v předvolební Americe silným tématem, hraje Haleyová i na tuto strunu. „Je to s ním čím dál tím horší,“ řekla nedávno serveru NBC ve zjevné narážce na Trumpův věk a slábnoucí mentální schopnosti.