Mentální stav Bidena a Trumpa? Vědci varují před gaučovou gerontologií

To, že si někdo splete jména či jiné údaje, podle odborníků ještě nutně neznamená ztrátu mentálních schopností. „Děláme chyby. S přibývajícím věkem pravděpodobnost přešlapů roste. Nemá to nic společného s úsudkem,“ řekl Jay Olshansky, který působí na zdravotnické fakultě University of Illinois v Chicagu.

„Někdo komentuje, že se Trump otočil doprava, když se měl otočit doleva? No a co. Zakopnutí? Vítejte v klubu. Špatná volba slov? Stane se to každému. Nikdo z nás by neobstál 24/7 před kamerou,“ dodal Olshansky.

On a další čtyři odborníci na stáří v rozhovorech s Reuters zdůraznili, že kognitivní schopnosti mohou zhodnotit pouze lékaři na základě speciálních postupů aplikovaných při osobním setkání. Posuzovat kondici politiků podle krátkých klipů či rozhovorů podle nich může být nebezpečně zavádějící a může z americké veřejnosti učinit „gaučové gerontology“.

Pod drobnohledem je v této souvislosti zejména demokrat Biden, který je nejstarším prezidentem v dějinách USA a v případě znovuzvolení by mohl úřadovat do svých 86 let. Republikánský tábor jej od počátku jeho mandátu vykresluje jako senilního a slabého muže, přičemž využívá jeho poměrně častých nesrozumitelných či chybných výroků.

Minulý týden přinesl několik takových momentů, když si prezident v projevech spletl dva evropské lídry s jejich zesnulými předchůdci a poté také Mexiko s Egyptem. Poslední přešlap si připsal při vystoupení, kterým reagoval na nelichotivé závěry zvláštního vyšetřovatele Roberta Hura v kauze Bidenova zacházení s citlivými dokumenty. Hur mimo jiné uvedl, že Biden se vyšetřovatelům prezentoval jako „postarší muž s dobrými úmysly a chatrnou pamětí“.

Zarážející výroky přicházejí také od Trumpa, který na mítincích mnohdy řeční déle než hodinu a často se odklání od připraveného textu. O víkendu ve státě Pensylvánie prohlásil, že když v listopadu nevyhraje volby, „změní jméno Pensylvánie“, přičemž nebylo jasné, o čem mluví. O dva dny dříve zase v projevu znovu označil maďarského premiéra Viktora Orbána za lídra Turecka.

Geriatrický psychiatr Elliott Stein v rozhovoru s Reuters upozornil, že taková rétorická klopýtnutí mohou pramenit z mnoha faktorů, včetně špatného spánku nebo ztráty pozornosti. „Je to obzvláště pravdivé u někoho, kdo je pod časovým nebo jiným tlakem, účastní se interview nebo je v záři reflektorů,“ řekl Stein.

Kdo je podle vás v lepší mentální kondici? celkem hlasů: 120 Joe Biden 21 Donald Trump 80 Nevím 19

Tento druh kontextu se příliš nepromítá do záplavy reakcí, která na Bidenovy a Trumpovy přešlapy přichází od politiků, novinářů či televizních bavičů. Věk kandidátů se nyní stal významným tématem předvolební kampaně, v níž vše nasvědčuje opakování souboje Trumpa s Bidenem. Trumpova poslední zbývající soupeřka v boji o republikánskou nominaci 52letá Nikki Haleyová se nechala slyšet, že na působení v Bílém domě jsou oba příliš staří.

Podle nového průzkumu agentury Ipsos její názor v případě Bidena sdílí 78 procent Američanů. Trumpa za příliš starého na výkon prezidentské funkce označilo 53 procent dotázaných.