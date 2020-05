EU by mohla v nejbližších dnech povolit prodej remdesiviru

Brusel Evropská unie by mohla v nejbližších dnech podmínečně povolit prodej léku remdesivir používaného k léčení nemoci covid-19 v některých zemích včetně Česka. Uvedl v pondělí šéf Evropské lékové agentury (EMA) Guido Rasi. Úřad už v dubnu doporučil nasazování léku vyráběného americkou firmou Gilead, používání se však týkalo pouze specifických podmínek některých vážných případů.

Lék vyvinutý týmem pod vedením Čecha Tomáše Cihláře má podle studie zaštítěné americkou vládou pozitivní účinky proti koronaviru covid-19. Ačkoli měl být původně využíván proti ebole, začaly jej USA a některé evropské země včetně Česka nasazovat také proti covidu-19.



EMA zatím doporučuje používat lék pouze ve velmi vážných případech, což podle Rasiho zrcadlí americký přístup k používání léku.



V nejbližších dnech by ovšem agentura mohla vydat podmínečné povolení k jeho prodeji, řekl Rasi členům zdravotního výboru Evropského parlamentu.

„Bude to záležet na datech, které jsme dostali, a zda je experti budou považovat za dostatečně vypovídající,“ dodal k finišujícímu hodnocení léku. Společnost Gilead chce ve spolupráci s mezinárodními partnery zvýšit výrobu léku, v čemž by jí autorizace pro komerční prodej v EU pomohla.

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden bez podrobností uvedla, že se zaměřuje na zkoumání a porovnávání čtyř nebo pěti nejslibnějších přípravků proti covidu-19. Podle mluvčí WHO dosud hodnocené léky omezují prudkost nebo délku nemoci, její zastavení však nezaručuje žádný. Podle Rasiho by se schválení v EU mohly brzy dočkat i další léčebné prostředky.