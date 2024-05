VIDEO: Fico před měsícem předpovídal, že někdo zavraždí vládního politika

Téměř sedmiminutové video zveřejnil na svém oficiálním facebookovém profilu 10. dubna. „Čekám, kdy se frustrace progresivistů přiživovaná médii přetaví do vraždy někoho z vládních politiků,“ uvádí ve videu. Za progresivisty označoval v předešlých příspěvcích členy největší opoziční strany Progresivní Slovensko

Ve stejném videu se opřel i do slovenských médií. „Voliči Progresivního Slovenska v ulicích nadávají vládním politikům a já už jen čekám, kdy se tato frustrace, kterou prohlubují Denník N, SME či Aktuality přetaví do vraždy některých předních vládních politiků, a to opravdu nepřeháním. Tato a další média doslova vybízejí progresivního voliče, aby byl hulvátský a agresivní,“ dodal Fico.

Ještě ostřejší slova volil krátce po středeční střelbě Ficův koaliční partner a předseda Slovenské národní strany Andrej Danko. „Stále se mi nechce věřit tomu, že by ve společnosti byl někdo ochotný překročit takové hranice. Pro mě je zřejmé, že je to výsledek společenského konfliktu, a to musí skončit,“ prohlásil. Z útoku obvinil novináře, Denník N označil za „odporná prasata“. Pro Slovenskou národní stranu v této etapě začíná politická válka, prohlásil Danko a dodal, že dojde ke změnám ve vztahu k médiím.

Podobně mluvil i místopředseda slovenské sněmovny a Ficovy strany Směr Ľuboš Blaha. „Zlost, hněv, nenávist, to je výsledek vaší činnosti - progresivistů, celé opozice, liberálních médií. Kvůli vaší nenávisti bojuje Fico o život. Léta jste živili strašidelnou nenávist. Vinu, kterou nesou progresivisté, všechna liberální média, nikdy nesmyjí,“ řekl na tiskové konferenci.