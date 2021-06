Cena za opiátovou epidemii: firma J&J zaplatí miliardy korun za podíl na ‚největší zdravotní katastrofě‘

New York/Praha Americká farmaceutická společnost Johnson & Johnson v neděli oznámila, že zaplatí 230 milionů dolarů (téměř pět miliard korun) kvůli údajnému podílu na opiátové epidemii v New Yorku. Firma, která je v současnosti skloňovaná především díky své vakcíně, přesto nadále odmítá, že by se měla něčím provinit. Již v minulých letech prohrála podobný spor v Oklahomě, přičemž soudce označil epidemii za největší katastrofu zdravotnictví.

Od zásypu k drogám. Na smrtící opiátové krizi v USA se prý podílela i firma Johnson & Johnson Platba je součástí mimosoudního vyrovnání. Firma měla společně s dalšími korporacemi čelit soudnímu procesu, který začíná v Long Islandu v úterý. Částku splatí během následujících devíti let, peníze půjdou na investice do léčby, prevence a vzdělávání. „Epidemie opiátů způsobila katastrofu ve státě New York, přičemž miliony lidí jsou stále po Státech závislé na nebezpečných a smrtících opioidech,” cituje britský zpravodajský BBC newyorskou prokurátorku Letitu Jamesovou. „Johnson & Johnson pomohl zapálit tento požár,” dodala. Řekla, že je potřeba okamžitě poskytnout finanční prostředky obyvatelům, kteří jsou krizí poškozeni. Firma však podíl viny nepřiznala. „Náš marketing a podpora důležitých léku na předpis byly správné a odpovědné,” napsala firma J&J v prohlášení. Vyrovnání je součástí již dojednaného opatření. Společnost už minulý říjen přislíbila, že zaplatí pět miliard dolarů (asi 107 miliard korun). Farmaceutický gigant se zároveň stal prvním hráčem na trhu, který v minulém roce oznámil, ze v USA přestane prodávat léky proti bolesti. Ty totiž stály u zrodu opiátové krize. Opiátová epidemie v USA probíhá od konce devadesátých let. Za tu dobu na předávkování zemřelo více než 700 tisíc osob, nejčastější příčinou úmrtí není heroin, ani syntetické drogy, ale léky na předpis. Ty způsobily milionům Američanů závislost, s jejíž důsledky se potýkají dodnes. Krizi měly údajně způsobit farmaceutické firmy, mezi které patří mimo jiné i J&J tím, že systematicky propagovaly nebezpečné léky, lhaly o jejich míře návykovosti, v mnoha případech uplácely lékaře a využívaly další nepovolené praktiky k propagaci produktů s ničivými důsledky. A to za jediným účelem – mít co největší zisk. Ničí životy, vydělávají miliardy. Za opiátovou epidemií v USA stojí farmaceutické firmy Soudní tahanice v New Yorku čeká několik dalších farmaceutických korporací. Podle amerického listu New York Times má jít o dosud největší proces, který se bude týkat jak výrobců, distributorů, tak i těch, kdo léky ve státě předepisovali. V případu figuruje i společnosti Purdue Pharma, ta přišla v roce 1996 se slavným, vysoce návykovým lékem proti bolesti OxyContinem, který má významný podíl na rozpoutání celé epidemie. Aktivity vlastníků firmy, rodiny Sacklerových, popsal server Lidovky.cz. Koncern Purdue Pharma před dvěma lety pod tíhou soudních procesů vyhlásil bankrot. Firma Johnson & Johnson podle NY Times stála za 60 procenty dovážek opioidů, které další společnosti do léků přidávaly. V roce 2019 s první žalobou společnosti J&J uspěl stát Oklahoma, tomu musela firma zaplatit 572 milionů dolarů (přibližně 13 miliard korun), kvůli výrobě a propagaci mimo jiné dnes již z trhu stažených fetanylových náplastí, které se podobně jako OxyContin považují za jeden ze spouštěčů celé epidemie. Firma Johnson & Johnson „úmyslně zmenšovala nebezpečí a přeceňovala výhody opiátů,“ uvedl tehdy oklahomský soud v prvním případu proti výrobcům léků. Nesou vinu za vytváření závislosti, dále konstatoval soudce. Podle prokurátora společnost nutila lékaře, aby předepisovali opiáty i na banální zdravotní problémy, a podílela se tak na „největší katastrofě zdravotnictví“. V USA je na farmaceutické firmy v současnou chvíli podáno přes 3000 dalších žalob.