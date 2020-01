Ptali se mě, jestli nemám kašel nebo horečky, popisuje český student přípravy na evakuaci z Wu-chanu

WU-CHAN/PRAHA Přes 350 lidí z Evropské unie má být v nejbližších dnech evakuováno z čínského Wu-chanu, epicentra nového typu koronaviru. Nákaza si v Číně vyžádala už přes stovku obětí. Mezi evakuovanými nejspíš budou také dva čeští občané. Jeden z nich pro Lidovky.cz popsal přípravy na odjezd.

Celkem čtyři Češi jsou podle ministerstva zahraničí v uzavřeném Wu-chanu. Minimálně jeden český mladík, který je studentem Univerzity Karlovy, pak pobývá v sousední provincii.

On a další dva čeští občané po návratu do vlasti zatím netouží, naopak Daniel Pekárek společně s dalším krajanem ano. Právě jim by měla s podporou Evropské komise pomoci Francie, která vyšle do wu-chanské karantény dvě letadla, první by mělo odstartovat ve středu.

Jednadvacetiletý Pekárek se v pondělí procházel po vylidněných ulicích jedenáctimilionového velkoměsta. „Evakuace s Francouzi je pro mě nyní prioritou, jen ještě není znám přesný termín,“ řekl pro Lidovky.cz ostravský rodák.

„Jsme v kontaktu, už jsem jim v pondělí vyplňoval nějaké formuláře, kde se mě vyptávali, zda nemám nějaké potíže, kašel, horečky, speciální požadavky, jsem schopen si sám dojít na toaletu, sedět a podobně,“ přiblížil podrobnosti plánované evakuace, která se vedle něj týká především 250 Francouzů a další stovky občanů Evropské unie.

Pekárek, syn úspěšného bývalého boxera Josefa Pekárka, přidal, že komunikuje také s českou ambasádou v Číně. Ve hře totiž byla také evakuace s Američany nebo Rusy.

Lékaři ve Wu-chanu při alespoň krátkém odpočinku.

„Dneska mi psali, že to Rusové, které jsem kontaktoval sám skrze kamaráda, momentálně řeší. Chtěli sem poslat autobus, tato možnost nakonec padla, takže půjde také o leteckou přepravu. Nejdříve ale až příští týden, proto dávám momentálně přednost francouzské variantě,“ vysvětlil mladík, který se i kvůli svým nejbližším chce vrátit do vlasti.



Ve studiu wu-chanské univerzity, na které působí od loňského října, ale chce poté pokračovat.

Jisté je, že pokud se oba Češi do Evropy vrátí, budou muset projít dvoutýdenní ochrannou karanténou. Paradoxem budiž, že čtyři potvrzené evropské případy virem označeným jako 2019-nCoV hlásí podle právě Francie, další čtyři pak Německo.



Do Wu-chanu poslali už v úterý jako první své letadlo Japonci, do Tokia by se mělo s desítkami cestujících vrátit ve středu.

Virus, který dle oficiálních údajů postihl již přes 4500 lidí, podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.