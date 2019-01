Hudsonský zázrak. Před 10 lety svět ohromily záběry z nouzového přistání na vodní hladině

New York/Praha 15. ledna 2009 odstartoval Airbus A320 se 150 pasažéry a pěti členy posádky na palubě z ranveje letiště LaGuardia v New Yorku krátce před půl čtvrtou odpoledne. Záhy po startu se ale letoun dostal do hejna kanadských hus.

Vzápětí otáčky obou motorů poklesly a dramaticky se zvýšila jejich teplota atakující horní hraniční hodnoty. Kapitán letu číslo 1549, Chesley Sullenberger vypnul autopilota a převzal řízení do vlastních rukou. Společně s důstojníkem se rozhodl provést restart motorů, naskočil ale jenom jeden. Stroj ztratil výšku a už nemohl přistát na blízkých letištích. Kapitán se rozhodl k nebezpečnému a náročnému kroku - nouzově dosednout s letounem na hladině řeky Hudson.

Pouhých šest minut poté, co se letoun Airbus A320 zvedl z ranveje letiště LaGuardia v New Yorku dosedl stroj na hladinu ledové řeky. Po dopadu pasažéři čekali na záchranu na křídlech, která byla stále nad hladinou. Všichni přistání přežili.



Kapitán Sullenberger si za svůj čin získal velké uznání, třebaže byly některé jeho kroky mnohými zpochybňovány. Událost se stala atraktivním tématem i pro filmaře. Nehodě byl věnován jeden z dílů dokumentárního seriálu Letecké katastrofy, na její motivy byl natočen i úspěšný film Sully: Zázrak na řece Hudson, kde odvážného kapitána ztvárnil Tom Hanks.