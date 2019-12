Izraelský premiér Netanjahu obvinil ICC z ‚čirého antisemitismu‘ během úvodních oslav chanuky

Jeruzalém Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli obvinil Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu z antisemitismu. Reagoval tak na páteční oznámení prokurátorky ICC Fatou Bensoudaové, že zahájí vyšetřování válečných zločinů na palestinských územích. Informovala o tom agentura Reuters.

Pravicový izraelský premiér, který bude v březnových volbách bojovat o udržení se v nejvyšší politice, obvinil soud z antisemitismu při slavnostním rozsvěcením svíčky na menoře, tedy devítiramenném svícnu, u příležitosti začátku osmidenního židovského svátku chanuka.



„Proti židovskému lidu se vrhají nové edikty - antisemitské edikty Mezinárodního trestního soudu, které nám říkají, že my, Židé, stojící vedle této zdi ... v tomto městě, v této zemi, nemáme právo zde žít a dopouštíme se tím válečného zločinu,“ řekl Netanjahu. „Je to čirý antisemitismus,“ dodal. Jeho slova podle Reuters mohou zapůsobit na mnohé Izraelce, kteří se domnívají, že zejména evropská kritika izraelské politiky vůči Palestincům má kořeny v protižidovských náladách.

Bensoudaová v pátek uvedla, že zahájí plné vyšetřování podezření z válečných zločinů spáchaných na Západním břehu Jordánu, ve východním Jeruzalémě a v Gaze, jakmile bude potvrzena jurisdikce soudu. Izrael se těchto území zmocnil v šestidenní válce v roce 1967 a v roce 2005 se stáhl z Pásma Gazy.

Za válečné zločiny by mohli být stíháni Izraelci i Palestinci. Izraelská média ale převážně psala o tom, že izraelští politici a vojáci by mohli být zatčeni a postaveni před soud, pokud odcestují do zahraničí.

Palestinci a mnoho států světa považuje osady za nelegální. Izrael naopak tvrdí, že jedná v zájmu bezpečnosti, a argumentuje biblickými a historickými vazbami Židů na tato území.Netanjahuovo obvinění se podle Reuters týká především možnosti, že by soud označil za válečné zločiny osady vybudované na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě, v jehož opevněném Starém městě je Zeď nářků. Prokurátoři ICC uvedli, že se v předběžném vyšetřování soustředili na osadnickou aktivitu na Západním břehu Jordánu, do níž byly zapojeny izraelské úřady.

Netanjahu v pátek na oznámení Bensoudaové reagoval slovy, „že soud (ICC) v tomto případě nemá žádnou jurisdikci. ICC má jurisdikci jen v případech, které předkládají svrchované státy. Palestinský stát ale nikdy neexistoval,“ uvedl Netanjahu. Palestinci rozhodnutí Bensoudaové uvítali.

ICC vznikl v roce 2002 a sídlo má v nizozemském Haagu. Je to první stálý trestní soud s celosvětovou působností, který stíhá jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny spáchané na území 123 zemí, které k němu přistoupily. Izrael, na rozdíl od palestinské vlády, která má na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu omezenou autonomii, k soudu nepřistoupil. V Gaze vládne islamistické hnutí Hamás.