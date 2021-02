Do Evropy přijde další vakcína, schválení Johnson & Johnson je na spadnutí. Další dvě látky jsou ve frontě

Evropská zelená pro vakcínu americké firmy Johnson & Johnson je na spadnutí. Potvrdil to ve čtvrtek novinářům Hans-Georg Eichler, šéf lékařských poradců Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA). „Je to velmi blízko. Předpokládáme, že se tak stane před koncem března. Tedy během příštích tří až čtyř týdnů,“ řekl.

Do cílové rovinky by měl brzy doběhnout i schvalovací proces vakcín amerického výrobce Novavax a německé společnosti CureVac. Tam se podle Eichlera hraje o termín do konce druhého čtvrtletí, vyloučen není duben či spíše květen. „Ve druhém čtvrtletí je to pravděpodobné,“ uvedl.

Firma Johnson & Johnson požádala evropskou agenturu o podmínečné schválení své vakcíny proti covidu-19 v polovině února. Výbor pro léčiva tak vakcínu označovanou jako Covid-19 Vaccine Janssen vyhodnocuje ve zrychleném zřízení. Jde o čtvrtou žádost o povolení vakcíny proti covidu od začátku současné pandemie. Už dříve ho získaly přípravky od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.



Evropská komise vakcínu Johnson & Johnson objednala pro 200 milionů lidí. Od ostatních vakcín, které se už v EU používat smějí, se liší v tom, že se podává jen v jedné dávce. A lze ji uchovávat až tři měsíce v lednici, což usnadňuje distribuci. Podle amerických regulátorů je vakcína bezpečná a poskytuje zhruba 66procentní ochranu před středně těžkým až těžkým průběhem covidu. O jejím schválení k nouzovému nasazení ve Spojených státech by tak již brzy mohl rozhodnout panel nezávislých expertů amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).



Celkový počet schválených vakcín, které se na evropský trh dostanou, závisí podle Eichlera na jejich výrobcích a na tom, jak rychle lékové agentuře dodají další požadovaná data. „To není v našich, nýbrž v jejich rukou,“ dodal Eichler. Vyjádřil se zároveň skepticky k tomu, zda EU stihne proočkovat 70 procent své dospělé populace do konce léta, jak si přeje Evropská komise. „Do konce léta se to spíše nestihne, do konce roku by se to mohlo stát,“ řekl opatrně na dotaz serveru Lidovky.cz.



Na adresu ruské vakcíny Sputnik hlavní lékařský poradce EMA zopakoval, že žádost o registraci od výrobce agentura zatím nedostala. Probíhají jen rozhovory na vědecké bázi. Podobně je to i s čínskými výrobci vakcín. „Ptají se nás, jaká vědecká data potřebujeme, aby vůbec mohli o schválení požádat,“ vysvětlil.



Zdůraznil, že v případě žádosti o registraci musí výrobci zástupcům EMA umožnit přístup do zařízení, kde se vakcína vyrábí. To je podle Eichlera standardní postup.



U případné druhé generace očkovacích látek, které bude nutné případně nasadit proti novým mutacím koronaviru, Eichler naznačil, že by schvalovací proces probíhal podstatně kratší dobu, protože „princip vakcíny už známe a nebylo by nutné tak rozsáhlé klinické testování jako u první generace“.