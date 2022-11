Klimatičtí aktivisté se přilepili ve filharmonii, ochranka je odnesla i se zábradlím

In der Elbphilharmonie in Hamburg haben sich gestern diese beiden Typen von „Letzte Generation“ am Geländer des Dirigentenpults festgeklebt. Da das Geländer nur eingesteckt ist, hat man die beiden einfach in den Flur gestellt. So sehr ich Bemühungen um Klimaschutz teile, so… https://t.co/xc0oPm84rO