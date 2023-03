Moje éra se chýlí ke konci, oznámil Lukašenko. Prezidentská dynastie nebude

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko během projevu národu mimo jiné zmínil, že se jeho éra chýlí ke konci. Nastala by tak otázka, kdo by usedl na jeho místo. Někdejší opoziční kandidátku na prezidentku Svjatlanu Cichanouskou totiž justice odsoudila k 15 letům do vězení a Lukašenko nechal odsoudit i několik novinářů, kteří vystoupili proti jeho režimu.