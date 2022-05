Jak uvažuje Putin? Je to člověk 19. století, říká muž, který se podílel na jeho vzestupu

Nyní Gelman žije v zahraničí, v Černé Hoře. Ruský režim ho však dohnal i v cizině, loni 30. prosince byl označen za zahraničního agenta. Na černý seznam byl zapsán společně s členkami punkové skupiny Pussy Riot a populárním publicistou Viktorem Šenderovičem. Sám otevřeně přiznává, že to nečekal.

Lidovky.cz: Nepřipadá vám to, co se nyní odehrává v Rusku, jako absurdní divadlo? Mám na mysli útok na Ukrajinu, cenzuru, cejchování zahraničním agentem, kterému jste neunikl ani vy...

Pokud by v tom všem nebyla logika, dalo by se říct, že je to absurdní. Ale bohužel, jasná logika v krocích Kremlu existuje.

Nepodařilo se nám předpovědět ruský útok na Ukrajinu nikoliv proto, že je to absurdní rozhodnutí. Ale proto, že jsme doufali, že Putin nebude jednat na úkor země, na úkor samotného systému. Nevěřili jsme, že se k tomu odhodlá, nikoliv proto, že se to vymykalo logice, ale protože to poškodí jeho vlastní moc.

Jeho vláda byla fakticky neochvějná. Než došlo k útoku na Ukrajinu, mnozí lidé se domnívali, že Putin bude vládnout ještě desetiletí. Vpádem na Ukrajinu oslabil svou moc. Proto určitá logika v tom, co on dělá, existuje.