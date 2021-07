Máte-li průjem, neplavte v bazénu. Můžete nakazit všechny ostatní, varuje americká CDC s bizarní grafikou

Americká agentura vydala varování prostřednictvím svého Twitteru. „Jeden člověk s průjmem může kontaminovat celý bazén,“ uvádí CDC spolu s grafikou, na níž jede malá holčička na skluzavce v aquaparku a zanechává hnědou skvrnu. „Nebuďte tím, kdo za sebou letos v létě zanechá stopu,“ vyzývá CDC.

Agentura přidala i odkaz na své stránky, kde konkrétněji vysvětluje, jak může člověk se střevními obtížemi nakazit všechny ostatní v bazénu. CDC doporučuje nechodit do veřejných bazénů nejméně dva týdny po skončení příznaků střevních obtíží. Samozřejmostí pak je sprchovat se před i po vstupu do vody, nepolykat vodu a rodiče by také měli nejmenším dětem pravidelně kontrolovat plenky.

Problém podle CDC je mimo jiné v tom, že ačkoliv chlór a další látky ve veřejných bazénech zabijí většinu bakterií, nějakou dobu trvá, než k tomu dojde. A právě za několik minut, než jsou bakterie zničeny, může dojít k nákaze.



Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu