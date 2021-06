Matovič dostal Sputnik na Slovensko, do těla si ho píchnout nenechá. Slováci chtějí za kauzou udělat tlustou čáru

PRAHA PODCAST OSTBLOG: Po měsících rozkolu slovenské veřejnosti ve věci ruské vakcíny Sputnik V je rozhodnuto. Tento týden se začala látka podávat v očkovacích centrech. Její zastánce, expremiér Igor Matovič, kvůli ní ztratil předsednictví vlády. Stálo to za to? Nechal by se on sám Sputnikem naočkovat? Mají vůbec Slováci zájem o ruskou očkovací látku? Šéf zahraniční rubriky LN Robert Schuster mluví o rozuzlení jednoho velkého politického fiaska.