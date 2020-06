Prach ze Sahary se žene na Ameriku. Připraví zajímavou podívanou, zhorší vzduch a ovlivní hurikány

USA Temný západ slunce a obloha s bělavým nádechem. Tento jev jako první spatří obyvatelé Texasu, Louisiany, Alabamy nebo Floridy. Právě tyto státy jsou jedny z prvních, které zasáhne oblak prachu z pět tisíc kilometrů vzdálené Sahary. Nebudou však jedinými – díky vyššímu atmosférickému tlaku na jihovýchodem kontinentu se prachová vrstva v příštích několika dnech přesune až k hranicím s Kanadou.

Kromě výrazně barevných západů slunce však dojde i ke zhoršení kvality vzduchu, která může způsobovat problémy lidem s chronickými dýchacími potížemi. „Hlavními dopady tohoto prachového oblaku bude mlhavo, místy snížená viditelnost a zhoršená kvalita vzduchu,“ uvedla podle CNN meteorologická služba Weather Prediction Center.

Saharský prach se bude během pátku a soboty pohybovat nad všemi jižními státy, o víkendu pronikne na východ kontinentu. Zejména v Alabamě, Georgii a na Floridě bude jeho koncentrace zvýšená. Lidé převážně z těchto států by se měli vyvarovat delšímu pobytu venku, doporučuje meteorolog Chad Myers.

Prach se do Spojených států přemístí z Karibiku. Právě tuto oblast v posledních dnech zasáhl a zapříčinil zde problémy v dopravě. Na ostrově Antigua způsobil prach ze Sahary i špatnou viditelnost v okolí letiště, ovlivněna byla také lodní přeprava.



Varování vydaly například venezuelské úřady, a to zejména pro regiony na karibském pobřeží. Rovněž ministerstva zdravotnictví Barbadosu či Trinidadu a Tobaga varovala obyvatele, kteří mají dýchací problémy, aby raději nevycházeli ven, či měli u sebe své léky.



Oblak písku z oblasti Sahary míří nad Spojené státy.

Třebaže putování prachu z afrického kontinentu není ničím výjimečným, oblak směřující nad Spojené státy má být nejsilnějším za posledních 15 let. Došlo k tomu díky několika písečným bouřím nad střední a západní Afrikou, během kterých se zvedlo do vzduchu vyšší množství prachu. V kombinaci s výjimečně slabým západním větrem, který obvykle oblaka prachu zavane do oceánu, se nad pobřežím nakumulovalo velké množství těchto oblak. Ta pak opět sílící vítr odvál směrem ke Spojeným státům.



Tato změna v ovzduší nad Karibikem a pobřežními státy USA může mít za následek oslabení dalšího místního atmosférického jevu, hurikánu. Tato tropická cyklóna ve tvaru víru s charakteristickým okem ve středu potřebuje pro svou existenci teplé a vlhké prostředí. Prach ze Sahary je pro ně pouze suchým vzduchem – tak suchým, že může vzniku velkých cyklón úplně zabránit. Hurikány se v této oblasti tvoří pravidelně již od června, nejvíce jich je okolo září. Právě v tuto dobu zažívají Spojené státy i ty nejsilnější, včetně hurikánu Dorian minulý rok či Katriny na konci srpna 2005. Tehdy rychlost větru dosáhla až 280 kilometrů za hodinu a vyžádala si přes 1800 obětí a několik desítek pohřešovaných.