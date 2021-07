Největší investice do boje za práva žen v historii. Fórum OSN schválilo akční plán, zapojí se vlády i soukromý sektor

Paříž/Praha Proběhlo historické fórum na podporu žen. Politici, podnikatelé, neziskové organizace a další subjekty dojednali stamiliardové investice. Peníze mají jít do rozvojových zemí, dostupných zdravotních pomůcek, ale i na boj s domácím násilím a platovými nerovnostmi.

„Ženy stále sedí v koutě, zatímco muži jsou u jednacího stolu.“ Tak zní páteční prohlášení fóra na podporu genderové rovnosti a práv žen. Setkání probíhalo v Paříži od minulé středy a promluvilo na něm přes 50 tisíc řečnic a řečníků včetně podnikatelek, aktivistek nebo světových političek, mezi nimi vystoupili třeba německá kancléřka Angela Merkelová, viceprezidentka USA Kamala Harrisová nebo francouzský prezident Emanuel Macron.

Během fóra s názvem Generace rovnosti řečníci akcentovaly nepříznivý dopad pandemie na ženy. „Ženy mají většinový podíl v rizikových zaměstnáních, zvýšilo se násilí, chudoba a podíl neplacené práce, přičemž odpovědi světových vlád nebyly dostatečné,“ konstatuje OSN ve zprávě. Například v prvních měsících pandemie se v EU zvýšil počet telefonátů žen na krizové linky v průměru o 60 procent. V meziročním srovnání 2019-2020 se ve dvanácti sledovaných státech zvýšil počet případů násilí na ženách o 83 procent a dalších 47 milionů žen se dostalo pod hranici extrémní chudoby.

Akční plán za stovky miliard

Odborníci uvádí, že dosud na boj s nerovností a za práva žen nebyl dostatek finančních prostředků. To se částečně podařilo změnit na pařížském fóru, jelikož zde byly schváleny investice za 40 miliard dolarů (asi 840 miliard korun). Více než polovinu zaštiťují výdaje vlád a veřejného sektoru, soukromé subjekty slíbily 13 miliard, výrazně se podílí například drogistický koncern P&G nebo finanční společnost PayPal. Deset miliard poskytla Světová banka, čtyři a půl miliardy činí dary od filantropů, polovinu z nich darovala organizace Bill and Melinda Gates Foundation, přes další miliardu poskytnou orgány OSN. Podle amerického listu New York Times jde o největší investici s podobným účelem v historii.

Finance se použijí na realizaci již delší dobu připravovaného, pětiletého akčního plánu, který se během fóra schválil. Kroky bude uskutečňovat loni vzniklá globální koalice států, neziskových organizací, soukromých firem, dobrovolníků a aktivistů, účast napříč sektory je rovněž oproti minulým konferencím novinkou. Plán zahrnuje šest oblastí s konkrétními cíli, každý zapojený subjekt si vybírá jednu z nich.

Násilí, pracovní podmínky a zdraví

Prvním okruhem je genderově motivované násilí. Koalice si klade za cíl podpořit instituce a organizace, které se problematikou zabývají, zasloužit se o celosvětové změny legislativ, které budou násilí náležitě trestat, nebo o reformy vzdělávacích systémů.

Druhou oblastí jsou finance a pracovní podmínky. Koalice chce bojovat proti platovým nerovnostem, podporovat rovné příležitosti, redukovat počet žen žijících pod hranicí chudoby, dále motivovat ženy k podnikatelské činnosti a vytvářet příznivé pracovní podmínky.



Další sektor se týká zdraví, sexuálních a reprodukčních práv. Aktéři zamýšlí rozšiřovat přístup k zdravotním pomůckám pro ženy a prosazovat možnost žen činit autonomní rozhodnutí týkající se jejich těl, což obnáší například zajištění bezpečných podmínek pro interrupci, nebo zvyšování informovanosti v oblasti sexu. Zbylé okruhy se týkají klimatu, technologií a feministických hnutí. Celý akční plán je k dispozici zde.

Dlouholetý boj

„Forum značí historickou změnu perspektivy a struktury moci,“ uvedla v Paříži ředitelka sekce OSN pro ženy Phumzile Mlambo-Ngcuková. „Ženy tvoří pouze čtvrtinu manažerů a politiků. Čtvrtina neznamená rovnost, rovnost je polovina,“ dodala bývalá jihoafrická politička. Ředitelka Asociace pro ženská práva v rozvoji Hakima Abbasová vyjádřila pro britský server Guardian radost z výše investic, avšak dle jejích slov není zatím zřejmé, kam přesně peníze půjdou.

Podobné konference pro rovnost žen probíhají již od roku 1975, za klíčovou se považuje sněm OSN v roce 1995 v Pekingu, kde ženská práva byla oficiálně označena jako součást agendy lidských práv a světové mocnosti se shodly na prvních globálních cílech. Ty se nicméně zatím z důvodu podfinancovanosti realizovat nedaří.



Podle dat OSN více než 640 milionů žen zažilo domácí násilí, ženy dělají třikrát větší množství neplacené práce v domácnosti než muži, 190 milionů žen nemá přístup k základním hygienickým pomůckám, přičemž z Výboru pro rozvojovou pomoc jde na podporu žen méně než jedno procento.