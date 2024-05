Vztahy s Českem jsou podle Posselta blízké. Na sjezdu varoval před nacionalisty

„Polarizaci a nenávist je důležité překonat. Nenávist a polarizace ničí demokracii,“ řekl Posselt. O atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica prohlásil, že je to odsouzeníhodný čin.

„Nesouhlasím s Ficovou politikou, ale chci výslovně jménem sudetských Němců říct, že atentát hluboce odsuzujeme. Přeji si, aby se Fico co nejdříve uzdravil,“ uvedl na tiskové konferenci před třídenním sjezdem v bavorském Augšpurku. Ten se koná krátce před volbami do Evropského parlamentu a snaží se poukázat na sounáležitost Čechů a sudetských Němců k Evropě.

Posselt, který v minulosti opakovaně označil nacionalismus za příčinu druhé světové války a následného odsunu německé populace z Československa, nyní varuje před opětovným návratem nacionalismu. Ocenil proto, že většina české i německé společnosti je proevropská.

„Je ale absurdní, že jeden z předních zástupců antievropských nacionalistů v Německu a v Bavorsku je někdo, kdo pochází z někdejšího Československa a kdo je Čech,“ řekl Posselt na adresu spolkového poslance pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) a dvojky eurokandidátky této strany Petra Bystroně. „A že někdo tak protiněmecký jako (Václav) Klaus je kamarádem německých nacionalistů. Klaus vícekrát podpořil AfD v její kampani,“ poznamenal sudetoněmecký předák o někdejším českém prezidentovi.

„Teoreticky by čeští a němečtí nacionalisté měli stát proti sobě, ale ve skutečnosti jsou spolu a spolu bojují proti tomu nejcennějšímu, čeho naše starší generace včetně Václava Havla dosáhly, a to evropskému sjednocení,“ řekl Posselt. „Věřím, že my jako Češi a sudetští Němci musíme bojovat společně proti těm, kteří chtějí Evropu rozložit a zničit. A to jsou nacionalisté,“ dodal.

AfD, kterou německá civilní kontrarozvědka vede jako podezřelou z krajně pravicových aktivit, má na sudetoněmecký sjezd dlouhodobě přístup zapovězen. „Nechceme zde žádné extremisty - pravicové ani levicové,“ uvedl k tomu Posselt.

Češi a Němci se potřebují, myslí si Posselt

V letech 2025 a 2026 si chce Posselt společně s Českem připomenout 80. výročí konce druhé světové války a odsunu německé populace z někdejšího Československa. „Doufáme ve viditelný signál i od českých politiků. Od nás tomu tak bude, jako tomu již mnohokrát bylo,“ řekl.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků přitom přišlo o život 15 000 až 30 000 lidí. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa.

Věří, že společně s českými osobnostmi a českými institucemi bude možné v Česku uspořádat společné vzpomínkové akce. Poznamenal, že společné odsouzení minulosti pomůže snadnějšímu společnému rozvoji budoucnosti. „To je náš cíl,“ sdělil.

Posselt za největší tragédie 20. století v Evropě označil nacismus, mnichovskou dohodu o postoupení československého pohraničí Německu, válku, odsun Němců a komunismus. Řekl, že o to více ho nyní těší, že Češi a sudetští Němci společně volí Evropský parlament. Na evropský osud Čechů a sudetských Němců odkazuje i letošní motto sjezdu, které zní Sudetští Němci a Češi - společně pro Evropu.

O vztahu Čechů a sudetských Němců Posselt řekl, že se vzájemně potřebují. „Žijeme společně a pro sebe v této malé střední Evropě,“ uvedl. „My sudetští Němci a Češi nejsme jen sousedé, jsme krajané. Raději než o dvou národech hovořím o dvou jazykových skupinách. Máme velmi podobnou mentalitu a kulturu, ale hovoříme dvěma jazyky,“ řekl.

O kdysi složitých poměrech mezi Čechy a sudetskými Němci uvedl, že tomu tak v rodinách bývá. „Jsme rodina, proto byly naše spory obzvláště bolestivé. Spory v rodině jsou bolestivější než mezi sousedy,“ dodal.

Chvála Pavla i Fialy za Ukrajinu

Posselt k nové podobě vztahů řekl, že ho těší, že na sudetoněmecké sjezdy jezdí stále více českých politiků a českých návštěvníků. „Nyní v Augšpurku je to pro Čechy trochu dál, ale v příštím roce chceme sjezd uspořádat v Řezně u hranic s Českem,“ řekl.

Česko letos v Augšpurku zastupuje český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka, který v neděli pronese projev. Loni Česko reprezentoval ministr školství Mikuláš Bek. To, že letos na sjezdu žádný český ministr nebude, je Posseltovi líto. „Ale rozumím tomu. Jsou eurovolby a kampaň je nyní v horké fázi,“ uvedl.

Na adresu českého premiéra Petra Fialy a prezidenta Petra Pavla nešetřil Posselt na tiskové konferenci chválou. Ocenil je za jejich proevropský postoj a za podporu Ukrajiny. O Pavlovi pak řekl, že v jeho očích patří k nejvýznamnějším evropským osobnostem. Zmínil také české předsednictví v Evropské unii v roce 2022, které označil za jedno z nejlepších v historii bloku.

V Augšpurku bude také český lidovecký poslanec Šimon Heller, který navrhl udělit Posseltovi medaili Za zásluhy o sblížení Čechů a sudetských Němců. Na dotaz ČTK k tomu Posselt řekl, že o Hellerově kroku nevěděl. „Kdyby se mě zeptal, řekl bych, aby mě nenavrhoval,“ uvedl. Proces výběru komentovat nechtěl, protože to označil za vnitřní českou záležitost. „Nejde o mě, ale o česko-sudetoněmecké vztahy,“ uvedl.

Posselt rovněž řekl, že mu nejde o řády, ačkoli jich už vícero z několika zemí má. „Jeden mě těší nejvíce, a to zákaz vstupu do Ruska od (prezidenta Vladimira) Putina,“ řekl. Pokud by český prezident Pavel usmíření a porozumění mezi Čechy a sudetskými Němci chtěl ocenit, potěšilo by ho to. „Ale jasně říkám, je to vnitročeská věc,“ uvedl.

Na sjezdu stejně jako loni a předloni zazní česká hymna, a to v sobotu a poté v neděli po projevu velvyslance Kafky. „Letos k tomu poskytneme i text v češtině a němčině. Loni si řada sudetských Němců stěžovala, že text nebyl, aby si lidé mohli v obou jazycích hymnu zazpívat,“ řekl Posselt.