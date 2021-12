Omikron se šíří, Evropa počítá s další vlnou. Státy rozjíždí velké kampaně na podporu třetí dávky

V těchto zemích se otevřeně hovoří o tom, že omikron povede k páté vlně pandemie, ačkoli ta čtvrtá mnohde ještě neskončila a počty lidí, kteří museli být kvůli viru převezeni na JIP, zatím výrazně neklesly. Omikron byl poprvé zjištěn před několika týdny v Jihoafrické republice a dosud byl potvrzen v 89 státech. Ví se, že je daleko nakažlivější než předchozí verze, během dvou až tří dní dokáže infikovat dvojnásobný počet lidí.

Reprodukční číslo, které udává, kolika dalším lidem dokáže jeden nakažený infekci předat, se u omikronu pohybuje u hodnoty 3,2. Znamená to, že 100 nakažených dokáže infikovat průměrně 320 dalších.

Omikron hovoří i do české reality. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli v televizi CNN Prima News uvedl, že do půlky února vládě předloží novelu očkovací vyhlášky. Ta již nemá zahrnovat povinné očkování proti covidu pro lidi nad 60 let. Přesné znění ale dle něj bude záležet i na datech o této variantě.

Většina lidí, u nichž se omikron projevil, vykazovala zatím mírný a středně těžký průběh onemocnění. Zpravidla se ovšem jednalo o očkované nebo mladší pacienty, u nichž mívaly i předchozí varianty velmi často mírný průběh.

Zatím nejdál zašli v boji s variantou omikron Nizozemci. „Její výskyt nás nutí omezit počet kontaktů mezi lidmi tak rychle a efektivně, jak to jen bude možné, a proto Nizozemsko uzavřeme,“ uvedl premiér Mark Rutte.

Otevřeno mohou mít jenom obchody s potravinami, drogerie nebo lékárny. U ostatních bude povolen výdej zboží objednaného přes internet. Omezení se dotkne i rekreačního sportování, které bude možné pouze pod širým nebem, naopak posilovny či tělocvičny musí zavřít.

Profesionální sportovní soutěže budou pokračovat, ovšem tak jako dosud bez diváků na stadionech. Vláda také snížila počet lidí, kteří se mohou scházet: členové každé domácnosti se mohou sejít s maximálně dvěma dalšími, během Vánoc s nejvýše čtyřmi osobami. „Snížit nyní počty kontaktů je naprosto zásadní, neboť pátá vlna by mohla být obzvlášť dramatická,“ prohlásil hlavní epidemiolog Jaap van Dissel.

Ve školách byly vyhlášeny prodloužené prázdniny. Až v lednu skončí, školy zřejmě přejdou na distanční výuku. Tady chce ovšem vláda ještě vyčkat na vývoj situace.

Rozhodnutí Rutteho kabinetu bylo pro mnohé Nizozemce překvapením. Důvodem je, že počty nově nakažených v uplynulých dnech klesaly, začala se uvolňovat i místa v nemocnicích. Centra řady nizozemských měst byla o víkendu přeplněna lidmi, kteří obstarávali vánoční nákupy. V Rottterdamu proto například vyzvalo vedení města jeho návštěvníky, aby se vyhnuli centru.

„Stav mimořádné události“ v Londýně

Před dramatickým vývojem v souvislosti s novou variantou covidu-19 varovali během víkendu i britští lékaři. Kvůli jejímu rychlému šíření vyhlásil starosta Londýna Sadiq Khan na území britské metropole „stav mimořádné události“, čímž vešla v platnost speciální opatření pro krizové situace. Jejich součástí je, že byl posílen personál na jednotkách intenzivní péče některých nemocnic.

V Londýně již podle epidemiologů nahradila varianta omikron předchozí deltu, a to s více než deseti tisíci nových případů denně, v celém Spojeném království bylo ke neděli zaznamenáno necelých čtyřicet tisíc nových případů. Obavy panují zejména kvůli možným výpadkům zdravotnického personálu.

Starosta Londýna rovněž vyzval obyvatele města, aby se nechali rychle očkovat. V podobném duchu se vyjářil i ministr zdravotnictví Sajid Javid. „Musíte se skutečně zamyslet nad škodou, kterou způsobíte společnosti, pokud obsadíte lůžka v nemocnicích, jež by jinak mohla být využita někým jiným,“ řekl.

Vláda premiéra Borise Johnsona chce zatím čelit nové vlně očkováním a podáváním posilujících dávek. V řadě britských měst byla přes víkend zřízena nová nebo obnovena dřívější očkovací střediska. Mnohde bylo možné získat vakcínu i bez předchozí registrace na vánočních trzích či fotbalových stadionech.

Ministr Javid ovšem nevyloučil, že by ještě před Vánocemi mohl kabinet přijmout další kroky. „Můj názor je, že potřebujeme přísný dvoutýdenní lockdown, vláda by o tom měla přemýšlet,“ citují britská média epidemiologa Lawrence Younga z univerzity ve Warwicku.

Dánsko chce mít třetinu obyvatel s posilující dávkou

Velkou očkovací kampaň, která má zabránit nekontrolovanému šíření nové varianty, spustilo před několika dny Dánsko.

Vláda si dala za cíl poskytnout do konce roku posilující dávku dvěma milionům občanů ve věkové kategorii 40 až 65 let, což odpovídá třetině obyvatelstva.

Koncem minulého týdne zaznamenaly úřady v zemi každý den okolo deseti tisíc nových případů, u pětiny z nich se jednalo o variantu omikron. Vláda v reakci na to uzavřela kina nebo divadla, obchody a restaurace musely zavést omezení počtu zákazníků v závislosti na prodejní ploše.