Pařížský bulvár Champs-Élysées se má proměnit v oázu zeleně. Město plánuje investovat 250 milionů eur

Bulvár dlouhý 1,9 kilometru se má podle Hidalgové změnit v „podivuhodnou zahradu“ tak, aby se mu opět vrátil lesk. Studii, podle které se bude místo revitalizovat, připravil architekt Philippe Chiambaretta a jeho kancelář PCA-Stream.



Poprvé město plány na obnovu Champs-Élysées představilo už v roce 2019, nyní autoři do projektu zapracovali připomínky úřadů i veřejnosti. Prostor pro motorová vozidla by se měl zmenšit o polovinu, zvýšit by se naopak měl komfort chodců a množství zeleně.

BIG NEWS! Paris approves a €250m (£225m) investment to transform the iconic (but currently car-choked) Champs-Élysées boulevard into an “extraordinary garden.” More bold city-building leadership from @Anne_Hidalgo & her excellent team. #Paris https://t.co/xMTzt276iy pic.twitter.com/iz8YrT1Meq