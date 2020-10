Netflix boduje se seriálem Emily v Paříži. Dělají z nás jen karikatury, stěžují si ale francouzští kritici

PAŘÍŽ Seriál ‚Emily v Paříži (Emily in Paris) vypráví poněkud klišovitý příběh mladé dívky Emily (Liliy Colinsová) vržené doprostřed neznámého velkoměsta. Seriál si svou diváckou základnu našel a získal i poměrně pochvalné kritiky. Jedné demografické skupině ale leží v žaludku jako zkažení šneci na másle - francouzským filmovým a seriálovým kritikům.

Emily Cooperová je ambiciózní mladá dívka z Chicaga, které se právě podařilo získat vysněnou práci v Paříži. Její objevování metropole nad Seinou je provoněno vínem, novými přátelstvími a humorem. Také s sebou ale podle všeho přináší celou řadu velmi ostrých stereotypů.

„Ty barety. Ty croissanty. Ty bagety. Ti nepříjemní číšníci. Ti vrátní s výbušnou povahou. Ti nepoučitelní milovníci žen. Ti vášniví milenci a milenky. Jmenujte jakékoliv francouzské klišé a v Emily v Paříži ho najdete,“ napsal magazín 20 minut.



„Obyvatele hlavního města ten seriál redukuje na nepříjemné snoby s drahými kabelkami značky Birkin, kteří si hned po odchodu z fitka zapálí cigaretu,“ okomentoval magazín MademoiZelle a dodal, že tři epizody toho by možná mohly být zábavné, ale seriál jich má bohužel deset.



S tím vším se musí vyrovnat i sama Emily, jak píše kritik Charles Martin z francouzské mutace filmového magazínu Premiere: „zjistí, že všichni Francouzi jsou lakomí, líní a do kanceláře nedorazí nikdy dříve než velmi pozdě ráno. Jsou to také nenapravitelní děvkaři bez představy o tom, co to znamená být věrný.“

„Abych řekl pravdu, sledovat emily v Paříži mi dává mnoho důvodů, proč bych se měl naštvat. Když se rozhodli z nás udělat karikatury, rozhodně se nedrželi zpátky,“ dodává Martin.



Magazín Sens Critique se do seriálu opřel snad ještě tvrději: „Diváci musí být velcí fanoušci vědeckofantastického žánru, aby si tento seriál užili, protože každý Pařížan mluví perfektní angličtinou, dokáže se milovat celé hodiny a do práce chodí jen tehdy, když se mu chce.“

Seriál vytvořil Darren Star, jenž je podepsaný hlavně pod superúspěšným seriálem Sex ve městě.