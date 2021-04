Polsko buduje svůj malý ‚Suez’. Nátlak Ruska na zrušení projektu nevyšel, hotovo má být už příští rok

ELBLĄG/PRAHA Je to jen něco přes kilometr dlouhá a nijak široká umělá vodní cesta, přesto dokázala v Polsku a také v Rusku vzbudit ohnivé debaty i vzájemné obviňování z nekalostí: průplav napříč Viselskou kosou na severu Polska.

U jeho kořene je neblahými historickými zkušenostmi živená nedůvěra Poláku vůči Rusku. Průplav totiž umožní polským lodím dostat se do Viselského zálivu, u jehož jižního břehu leží mj. stotisícové město Elbląg s přístavem, aniž by musely proplouvat výsostnými vodami Ruské federace.



Rozestavěný projekt je v Polsku vnímán především jako strategická pojistka proti nevypočitatelnému východnímu sousedovi – Varšava se nechce dostat do situace, aby Rusové mohli v případě vyostření již tak ne právě vřelých vztahů polské lodě blokovat. Z praktického hlediska Poláci argumentují nemalým zkrácením plavební trasy z Elblągu na otevřené Baltské moře – lodě ušetří téměř 100 kilometrů a přibližně devět hodiny plavby.



Průplav protne Viselskou kosu, přirozený úzký písečný poloostrov oddělující Viselský záliv od volného moře. Bude na to stačit asi 1300 metrů umělé vodní cesty, jež umožní průjezd lodím do délky 100 metrů, šířky maximálně 20 metrů a s ponorem do 5 metrů.

To nejsou nijak ohromující parametry, vycházejí však ze současných poměrů v elblągském přístavu, kam se lodě s velkým ponorem nedostanou. Vzhledem k nemalým nákladům na vybudování průplavu (aktuální cena je dvě miliardy zlotých, tedy asi dvanáct miliard korun) to vypadá jako nepoměr; další peníze si navíc v následujících letech vyžádá i provoz a údržba průplavu. Na baltském pobřeží Polska fungují jiné, daleko významnější přístavy – v první řadě nedaleký Gdaňsk.

Moskva: bude to katastrofa

Pochyby o ekonomické návratnosti – a nejen ty – se od začátku projektu snaží využít ruská propaganda, která označuje budovaný průplav za hospodářsky „katastrofální“, namířený „s nepřátelskými úmysly proti Rusku“. Rusové obviňují Poláky z toho, že se prostřednictvím průplavu stávají „lokaji NATO“, neboť stavba prý bude sloužit především vojenským plavidlům Severoatlantické aliance pro přístup do těsné blízkosti ruské hranice.



Moskva se snaží zneužít také environmentálních otazníků, které stavba tak velkého infrastrukturního projektu přirozeně vzbuzuje. Jde prý o narušení stanovišť vodních ptáků i možné změny druhového složení ryb ve Viselském zálivu. Obavy mají i některé obce na polské části Viselské kosy – především z odlivu turistů.

Výstavba probíhá v geopoliticky citlivé oblasti, sotva 25 kilometrů od polsko-ruské hranice. Rusové dosud nedělali s průjezdem polských civilních lodí přes své vody větší problémy, v případě vojenských plavidel by to ale mohlo být jiné. Současná plavební trasa z Elblągu vede přirozeným Pilavským průlivem u města Baltijsk (dříve Pilava), kde je umístěna ruská námořní základna.

Průplav skrze Viselskou kosu se stal předmětem sporů i na polské politické scéně. Vláda liberální Občanské platformy pod bývalým premiérem Donaldem Tuskem totiž chtěla projekt s ohledem na vysoké náklady zastavit ještě ve stadiu příprav, ale poté, co se k moci dostala v roce 2015 konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), došlo k posunu a nyní je téměř jisté, že průplav bude dokončen. Podle mocného předsedy PiS Jarosława Kaczyńského vodní cesta „přispěje k tomu, aby Polsko bylo suverénním státem“.