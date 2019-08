Portoriko a Florida vyhlásily stav nouze kvůli hurikánu Dorian. Udeřit by měl v pondělí

Ve čtvrtek odpoledne místního času (20:00 SELČ) se Dorian nacházel u Panenských ostrovů, postupoval rychlosti 21 kilometrů v hodině na severozápad a doprovázel ho vítr o rychlosti 120 kilometrů v hodině. Po přechodu přes Panenské ostrovy vstoupí nad Atlantik a v sobotu by mohl podle aktuálního vývojového modelu zasáhnout Bahamy. V cestě hurikánu, který nad Atlantikem ještě nabere na síle, je také americký stát Florida, nad který by mohl vstoupit příští týden v pondělí.



#HurricaneDorian has strengthened over the warm waters of the eastern Caribbean Sea. Our @NASAEarth satellites are keeping an eye on the storm, seen here on Aug. 28 at 1:30pm ET as it was near St. Thomas and the U.S. Virgin Islands. Take a look: https://t.co/2Z2EWivnnZ pic.twitter.com/1kfoybfD6X