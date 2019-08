Trump do Polska nepoletí kvůli hurikánu Dorian. Nahradí ho viceprezident Pence

Trump zrušení cesty oznámil v Růžové zahradě Bílého domu. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že největší prioritu nyní má bezpečnost Američanů, kteří stojí v cestě hurikánu, a proto je „velmi důležité“, aby zůstal ve Washingtonu. Doplnil, že dříve o zrušení své návštěvy informoval polského prezidenta Andrzeje Dudu a že v brzké době chce naplánovat jinou cestu do Polska. Kancléř polského prezidenta Krzysztof Szczerski podle agentury Reuters oznámil, že by Trump mohl Polsko navštívit v nadcházejících měsících.



There's an increasing chance for #Dorian to bring a triple-threat of dangers to the Florida east coast...



life-threatening storm surge

️devastating hurricane-force winds

️heavy rains



The onset of tropical storm force winds could be as soon as Saturday evening.

Prepare NOW. pic.twitter.com/Moes49tcyu