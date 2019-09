Po Floridě bude evakuováno kvůli hurikánu Dorian i pobřeží Jižní Karolíny a Georgie

Nařízená evakuace vejde v platnost v pondělí ve 12:00 místního času (18:00 středoevropského času). Provoz na dálnici bude upraven, aby se lidé mohli z pobřeží dostat do vnitrozemí rychleji. Opatření se bude týkat zhruba 830 000 lidí, přičemž mnozí z nich se budou muset evakuovat již počtvrté za uplynulé čtyři roky. „Domníváme se, že dokážeme zajistit, aby všichni přežili,“ uvedl guvernér McMaster.



Oko hurikánu Dorian se podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) bude od středy posouvat paralelně k pobřeží Jižní Karolíny. Malá odchylka v předpovědi by ale podle agentury AP mohla znamenat, že stát zasáhne velmi silný vítr.

Evakuováno má být také pobřeží Georgie. Opatření, které nařídil guvernér Brian Kemp, by rovněž mělo začít platit kolem poledne místního času. V oblasti podle agentury AP žije zhruba 540 000 lidí.

Povinně se budou také muset evakuovat obyvatelé záplavových částí Floridy a lidé žijící v karavanech. Nařízení se týká Palm Beach a Daytona Beach. Dobrovolná evakuace také platí v některých částech severní Floridy. Podle současné předpovědi bude zasaženo pouze východní pobřeží Floridy, což znamená, že se tamní obyvatelé budou pravděpodobně přesouvat na západ. I přes nařízenou evakuaci se zatím na silnicích netvořily větší kolony. Guvernér Ron DeSantis vyzval obyvatelé, aby sledovali předpověď počasí a důkladně se připravili.

Hurikán Dorian v neděli zesílil na pátý, nejvyšší stupeň a zasáhl severní část souostroví Bahamy. Provází jej vítr o rychlosti skoro 300 kilometrů za hodinu, který na bahamském ostrově Great Abaco odnášel střechy a strhával elektrické vedení.

This is the aftermath of #HurricaneDorian in the Bahamas ...Please if your going to donate to any charities to help in the rescue relief make sure that they’re legit, my heart goes out to the families near and far that were affected by this storm. #PrayForTheBahamas 爐 pic.twitter.com/oIxlOyQvZS