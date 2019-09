Hurikán Dorian si vyžádal na Bahamách sedm obětí. Bouře se přesunula nad moře a míří na Floridu

Nassau Nejméně sedm mrtvých si už na Bahamách vyžádal hurikán Dorian, který se nad tímto karibským souostrovím držel tři dny. Podle zpravodajského serveru BBC News to oznámil bahamský premiér Hubert Minnis s tím, že počet obětí patrně dál poroste. Bouře se nyní přesunula nad moře a míří podél pobřeží amerického státu Florida na sever.

Nejhůře postiženy byly bahamské ostrovy Abaco a Great Bahama, které obývá asi 70 000 lidí a které jsou známými turistickými letovisky s golfovými hřišti a luxusními hotelovými komplexy. Na leteckých záběrech z ostrovů jsou patrné domy se strhanými střechami a spadlými zdmi, převržená auta a lodě a zatopené čtvrti měst s plovoucími troskami.



Dorian udeřil na sever Baham o víkendu jako hurikán nejvyššího, pátého stupně. Nad souostrovím živel zeslábl na druhý stupeň s větrem o rychlosti 168 kilometrů v hodině, rozšířil se ale co do objemu, a to až na téměř 100 kilometrů od středu.

Během následujících hodin budou dopady bouře pociťovat obyvatelé amerického státu Florida - oko hurikánu ve středu dopoledne SELČ nacházelo 144 kilometrů východně od floridského města Daytona Beach. Následně bude živel postupovat podél východního pobřeží USA směrem ke státům Georgia, Jižní a Severní Karolína. Síla hurikánu zůstane podle předpovědí příští dva dny stejná.

Světový program pro výživu (WFP) uvedl, že na bahamských ostrovech Abaco bude potřebovat potravinovou pomoc pravděpodobně 14 500 lidí a na ostrově Grand Bahama dalších 45 700 osob. Mezinárodní výbor Červeného kříže odhadl počet zcela zničených nebo těžce poškozených domů na 13 000.

Agentura USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) na twitteru sdělila, že do postižených oblastí dopravuje letecky nejnutnější humanitární pomoc, včetně igelitových plachet, hygienických balíčků a kanystrů s vodou. Americká pobřežní stráž, britské královské námořnictvo a soukromé humanitární organizace zahájily dodávky potravin a léků do oblasti.

Záchranáři mezitím evakuují lidi odříznuté od okolí záplavovými vodami. Podle agentury AP k tomu používají čluny, vodní skútry a na jednom místě dokonce i velký buldozer s rypadlem, v němž byla do bezpečí dopravena skupina dětí a dospělých.

Plný rozsah zkázy na Bahamách stále není známý, také proto, že na postiženém území nefunguje telefonické spojení. Obyvatelé souostroví na sociálních sítích zveřejňují seznamy pohřešovaných, s nimiž se jim nepodařilo navázat kontakt.

Na jedné z videonahrávek zveřejněných na twitteru je vidět, jak záplavové vody stoupají uvnitř dvoupatrového domu, kde v místnostech plave pohovka a další nábytek. Na jiné nahrávce se lidé snaží přeplavat z jednoho zatopeného domu k druhému.

Na dalším videu mladá žena opakovaně žádá: „Prosím, modlete se za nás“. Střecha jejího domu je stržená a ona se snaží ochránit před vichrem a deštěm své čtyřměsíční dítě.

Humanitární pracovnice Lia Headová-Rigbyová působící na Bahamách prohlásila, že její zástupce na ostrovech Abaco má informace o mnohem větším počtu mrtvých, než uvádějí oficiální údaje. „Ostrovy Abaco jsou naprosto zdevastované. Je to hotová apokalypsa. Nelze tady mluvit o obnově postižených území, tady se bude muset začít od úplného začátku,“ řekla.