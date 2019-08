Trumpovo trucování. Americký prezident zrušil cestu do Dánska, protože mu nechce prodat ostrov Grónsko

„Dánsko je zcela výjimečná země s úžasnými lidmi, ale na základě komentářů premiérky Mette Frederiksenové, že nemá zájem prodej Grónska probrat, naši schůzku plánovanou za 14 dnů přeložím na jindy,“ napsal americký prezident na twitteru.



I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

Trump měl Kodaň navštívit zpočátku příštího měsíce. Zástupce Bílého domu později uvedl, že americký prezident cestu zrušil.



Dánské politiky debata o Grónsku pobouřila. Premiérka Mette Frederiksenová ji označila za „absurdní“ a prohlásila, že Grónsko není na prodej. Bývalý předseda vlády Lars Lökke Rasmussen na twitteru napsal, že se ze strany amerického prezidenta musí jednat o „aprílový žert“. „Ale úplně mimo sezónu,“ dodal.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f