Trump žertoval na Twitteru. Slíbil, že v Grónsku nepostaví Trump Tower

Americký list The Wall Street Journal minulý týden informoval, že Trump uvažuje o koupi Grónska, autonomního území Dánska a největšího ostrova na světě se zhruba 56.000 obyvatel.



V neděli tuto informaci potvrdil ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow a sám prezident Trump později řekl, že nedávno o možnosti koupit Grónsko jednal, považuje ji za „strategicky“ zajímavou, nejde podle něj ale o bezprostřední prioritu.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA