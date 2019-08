Proti Trumpovi chce v primárkách nastoupit republikán Walsh. Jdu do souboje, protože Trump je nezpůsobilý, řekl

WASHINGTON Do primárek chce proti Donaldu Trumpovi, který v USA obhajuje prezidentský úřad, vstoupit už druhý republikán, představitel konzervativního hnutí Tea Party a bývalý kongresman Joe Walsh. Bývalý politik, který se stal moderátorem talk show, to v neděli oznámil v pořadu This Week televize ABC.

Walsh chce Trumpa vyzvat v boji o Bílý dům a získat nominaci Republikánské strany pro volby, které se uskuteční v roce 2020. Už v dubnu Trumpa vyzval k souboji o stranickou nominaci někdejší guvernér státu Massachusetts William Weld.

Někdejší kongresman a guvernér Jižní Karolíny Mark Sanford v červenci řekl, že vstup do primárek zvažuje. Nepředpokládá se ale, že by někdo Trumpovu kandidaturu mohl ohrozit. Sedmapadesátiletý Walsh Trumpa kritizoval jako hrubiána, který není způsobilý zastávat úřad prezidenta USA. „Jdu do souboje, protože je nezpůsobilý,“ řekl Walsh ABC.