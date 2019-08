‚Je tím pravým mužem pro Brexit.‘ Trump Johnsonovi během summitu G7 přislíbil velkou obchodní dohodu

Summit pokračoval jednáním všech lídrů zemí G7, ke kterým se připojili prezidenti Egypta, Senegalu, Burkiny Faso a Rwandy a později i vedoucí představitelé Indie, Austrálie a Chile. Pokračují také demonstrace odpůrců akce.



Británie bude mít po odchodu z Evropské unie se Spojenými státy velkou obchodní dohodu, kterou bude možné uzavřít rychle. Před schůzkou s britským premiérem Borisem Johnsonem na okraj summitu skupiny vyspělých ekonomik G7 v jihofrancouzském Biarritzu to v neděli řekl americký prezident Donald Trump.



Nedělní snídaně je prvním dvoustranným jednáním amerického prezidenta s novým britským premiérem. Trump nicméně Johnsonovi v minulosti už několikrát vyjádřil značné sympatie a podpořil i jeho postoj k brexitu. Na dotaz novinářů, jakou by dal předsedovi britské vlády k jednáním o brexitu radu, prezident odpověděl, že Johnson „žádné rady nepotřebuje, je tím pravým mužem pro tuto práci“.



Donald Trump na Twitteru dopoledne napsal, že dosavadní jednání na summitu byla velmi dobrá. Zároveň zkritizoval „falešná a nechutná“ média, která podle něj před vrcholnou schůzkou nepravdivě informovala o napětí ve vztazích sedmi zemí skupiny. „Než jsem přijel do Francie, říkaly falešné a nechutné zprávy, že vztahy se šesti ostatními zeměmi v G7 jsou velmi napjaté a že dva dny jednání budou katastrofou,“ napsal ráno na twitteru Trump. „No, máme velmi dobré schůzky, lídři spolu vychází velmi dobře a naší zemi se hospodářsky vede skvěle,“ doplnil šéf Bílého domu.

Podle něj některá média nepravdivě informují proto, aby mu znesnadnila vítězství v příštích prezidentských volbách v roce 2020. Cílem novinářů je podle něj rovněž způsobit hospodářskou recesi.

Za média šířící falešné zprávy, takzvané fake news, Trump označuje ta média, která o něm píší kriticky, připomněla agentura DPA. Zaměřuje se například na zpravodajské televize CNN, NBC a ABC či listy The New York Times a The Washington Post. Novináře kritizovaných médií už několikrát označil za nepřátele lidu.

My message to G7 leaders this week is this: the Britain I lead will be an international, outward-looking, self-confident nation.  #G7 #TeamUK pic.twitter.com/Jm5LDjCW6e

Trump se v sobotu po příletu do Biarritzu setkal nejprve s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, později povečeřel s představiteli všech států skupiny G7. Na Twitteru poté napsal, že Francie a Macron zatím odvedli skvělou práci.

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made!