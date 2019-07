Premiér Boris Johnson dostal pověření od královny. Čeká ho vítání v Downing Street 10

LONDÝN/PRAHA Alexander Boris de Pfeffel Johnson známý především pod svým druhým jménem se ve středu stal 55. premiérem Velké Británie. Rozhodovat bude o rozpočtu 23 bilionů korun, 150 tisících vojácích a i o případném použití jaderných zbraní. V pozici předsedy vlády ve středu odpoledne vystřídal Theresu Mayovou.

Klasickým aspektem střídání premiérů v Downing Street 10 je rozhodně rychlost, se kterou vše probíhá. Spojené království Velké Británie a Severního Irska bývá tradičně bez premiéra jednu hodinu. A nejinak tomu bylo i letos.



Odcházející premiérka Theresa Mayová ještě ve středu odpoledne absolvovala poslední interpelace v parlamentu. Poslanci, kteří třikrát odmítl její návrh na dohodu o brexitu a prakticky způsobili její odchod, Mayové ve stoje tleskali za odvedenou práci a premiérku v její poslední pracovní den dojali k slzám.

Premiérka následně zamířila do Buckinghamského paláce, sídla královny. Jako tradičně Mayová předala do královniných rukou svou rezignaci s doporučením případného nástupce, který by měl dle jejího soudu potenciál získat dostatečnou podporu v Dolní sněmovně. Jde o tradici, která se odehrává i v případě, že premiérova strana prohraje volby a předseda vlády tak musí navrhnout královně jako svého nástupce šéfa opozice.



Následně se do Buckinghamského paláce dostavil nominovaný nástupce – tedy v tomto případě Boris Johnson. Povolán byl dle zvyku královniným soukromým tajemníkem Edwardem Youngem. Královna Alžběta II. následně na soukromé audienci často nazývané „líbání rukou“ Johnsona vyzvala k vytvoření nové vlády Jejího Veličenstva.

Královna Alžběta II. vítá novou britskou premiérku Theresu Mayovou.

Například Tony Blair ve svých pamětech vzpomíná, že mu jeden z pracovníků Buckinghamského paláce před schůzkou s královnou řekl: „ve skutečnosti při ceremoniálu líbaní rukou nelíbáte královniny ruce, ale jen se o ně lehce otřete rty“. Prý ale stačí i podání ruky.

Boris Johnson tak ve středu dorazil za královnou jako „pan Johnson“, ale odcházel z královniných komnat jako „premiér Johnson“. Pro královnu nebyla ceremonie s Johnsonem ničím neobvyklým, ostatně se stal již jejím 14. předsedou vlády. Prvním byl Winston Churchill.

Z Buckinghamského paláce Johnson zamířil v neprůstřelném jaguáru do svého nového bydliště – Downing Street 10, kde se poprvé obrátil k médiím jako předseda vlády. U bydliště premiéra v malé boční ulici na něj již v průběhu odpoledne netrpělivě čekaly desítky zahraničních a britských novinářů, kteří zároveň sledovali i odchod premiérky Mayové.

Theresa Mayová s manželem se loučili v Downing Street 10.

Na každého z premiérů v historii Británie se vzpomíná i podle jejich prvních slov z Downing Street. Theresa Mayová hovořila o „pálících nespravedlnostech“, Margaret Thatcherová přednesla část modlitby a Gordon Brown připomněl své motto: „Zkusím maximum.“

„Skládám poklonu statečnosti a trpělivosti mé předchůdkyně, její hluboký smysl pro veřejnou službu, ale i přes její snahy doma i v zahraničí zůstávají pesimisté,“ řekl směrem k novinářům Johnson před ikonickými dveřmi zatímco se z ulice ozývalo bučení Londýňanů. „Vyjednáme novou a lepší dohodu (o brexitu),“ dodal Johnson s tím, že „kritici se mýlí.“

Premiérově projevu naslouchala i jeho přítelkyně Carrie Symondsová, která by ses ním měla nastěhovat do Downing Street 10.

Vítání v Downing Street 10

Následovat bude za zavřenými dveřmi tradiční setkání se zaměstnanci Downing Street, které většina české populace zná především díky scéně z filmu Láska nebeská, při níž se Hugh Grant v roli předsedy vlády setká se svou budoucí láskou. Podle odborníků, přestože nejde o důležitý moment, se většina premiérů se snaží vyvolat v podřízených dobrý dojem.



Zbytek večera stráví Boris Johnson pravděpodobně jednáním s poradci, náměstky a tajemníky, kteří jej musí zasvětit do povinností premiéra. Nejde totiž jen o záležitosti vlády, ale také o samotné stěhování premiéra do Downing Street 10, musí tak být informován o nákladech a nutných záležitostech nemovitosti.

Součástí porad bývají i bezpečnostní otázky, se kterými nového předsedu vlády tradičně seznamí vedení armády, národní bezpečnostní poradce vlády a šéfové tajných služeb Mi5 a Mi6.

Po těchto briefinzích musí premiér napsat nový dopis velitelům jaderných ponorek, jak se zachovat při případném jaderném útoku.