‚Putin je skřítek Dobby, Hillary sadistická sestra.‘ Británii povede premiér s nevybíravým slovníkem

Kdo je Boris Johnson Bývalý ministr zahraničí a bývalý novinář Johnson je zastáncem úplné odluky Británie od unijních struktur. Demisi na úřad ministra zahraničí podal loni v létě kvůli neshodám ve vládě kolem plánu odchodu země z EU, společně s ministrem pro brexit Davidem Davisem a Davisovým prvním náměstkem Stevem Bakerem.

Evropskou unii označuje Johnson za "novou Římskou říši". Tvrdí, že odchod bez dohody by pro Británii nebyl zásadní problém.

Nedávno napsal v deníku The Daily Telegraph, že očekává, že jeho země po říjnovém odchodu z Evropské unie podepíše s Bruselem dohodu o volném obchodu, díky níž nebudou zapotřebí některé sporné pasáže dosavadní brexitové smlouvy.

Na začátku kampaně za nástupnictví slíbil, že Británie opustí Evropskou unii 31. října, jak se v dubnu dohodly Londýn s Bruselem, a to "s dohodou, nebo bez ní".

Ministrem zahraničí se Johnson stal v červnu 2016 po referendu, ve kterém se Britové vyslovili pro odchod z EU. Tehdy patřil k hlavním favoritům na post šéfa Konzervativní strany a tedy i na post britského premiéra. Oznámil však, že se o tato místa ucházet nebude.

A v červnu 2017, poté co britští konzervativci přišli v předčasných parlamentních volbách o vládní většinu, prý Johnsona požádalo pět ministrů, aby Mayovou nahradil v čele vlády, což odmítl. Loni na podzim pak vyzval Konzervativní stranu k návratu k jejím tradičním hodnotám.

Celým jménem Alexander Boris de Pfeffel Johnson se narodil 19. června 1964 v New Yorku v bohaté rodině. Jeho otec byl poslancem za konzervativce a pracoval v Evropské komisi či Světové bance. Vzdělání získal Johnson, o kterém média píší často jen jako o "Borisovi", již v Británii. Vystudoval na prominentní soukromé škole Eton a na univerzitě v Oxfordu.

Kariéru zahájil jako novinář. Podle agentury AFP a britského tisku jej vyhodili z prvního zaměstnání v londýnských Timesech za vymyšlené citáty oxfordského historika Colina Lucase. Ty měly podpořit spekulace ohledně gaskoňského šlechtice Pierse Gavestona, jemuž byl přičítán homosexuální vztah s britským králem Eduardem II.

Johnson poté začal pracovat v listu The Daily Telegraph a stal se dopisovatelem v Bruselu, kde se jeho reporty podle britských médií také poněkud rozcházely s realitou.

Jako novinář proslul kontroverzními komentáři, euroskeptickými postoji nebo podporou války v Iráku. Později se stal šéfredaktorem konzervativního magazínu The Spectator.

V roce 2001 byl Johnson zvolen do parlamentu, ale poté se jeho politická kariéra občas ocitla v ohrožení. V květnu 2008 jej zvolili starostou Londýna a svou funkci těsně obhájil i v roce 2012, kdy se v Londýně konaly olympijské hry. V roce 2016 se rozhodl neusilovat o třetí mandát.

Náruživý cyklista Johnson je autorem řady knih, ale i skandálních výroků. Kritiku například sklidil za svůj výrok o tom, že "Napoleon, Hitler, zkoušeli to různí lidé a vždy to skončilo tragicky... EU se snaží dělat totéž, i když odlišnými metodami." Ve svých výrocích nešetří ale ani sebe: "Pod mou pečlivě udržovanou fasádou užvaněného šaška se neskrývá nic jiného než užvaněný šašek."

V září 2017 Johnson navštívil Prahu, kde při jednání se svým českým protějškem Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) ujistil, že Británie i po svém odchodu z EU zajistí zachování práv evropských občanů na svém území. (čtk)