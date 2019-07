Brexitová krize se může ještě prohloubit kvůli Johnsonovu slibu, že Británie odejde na konci října ‚stůj co stůj‘

Brusel/Londýn Evropská unie sbírá síly na brexit bez dohody nebo na další odklad odchodu Británie z bloku, pokud se příští týden stane britským premiérem Boris Johnson. Ten slíbil, že s EU znovu vyjedná brexitovou dohodu, kterou ale sedmadvacítka otvírat nehodlá, píše agentura Reuters. Již tři roky trvající brexitová krize se nyní ještě může prohloubit kvůli Johnsonovu slibu, že Británie unii opustí 31. října „stůj co stůj“ - tedy s dohodou, nebo bez ní. To si nepřejí ani lídři dalších členských zemí, ani britský parlament.

Obavy z pravděpodobného dopadu na ekonomiku EU v hodnotě 18,7 bilionu dolarů jsou tak veliké, že evropské metropole stupňují tlak na Irsko, aby zrychlilo přípravy na brexit bez dohody, který by mohl poškodit finanční trhy i obchod. Nálada v Evropě je ponurá.



„Pokud za námi přijdou, aby znovu vyjednali brexitovou dohodu, řekneme Díky, ale ne?,“ uvedl jeden unijní diplomat, který se podílel na brexitových jednáních. Ta začala v roce 2016 po referendu, v němž se Britové poměrem 52 ku 48 procentům hlasů vyslovili pro odchod ze svazku.

Johnson i jeho soupeř v souboji o vedení Konzervativní strany Jeremy Hunt v pondělí prohlásili, že je pro ně nepřijatelná takzvaná irská pojistka, která je součástí brexitové smlouvy dojednané odcházející premiérkou Theresou Mayovou. Platí to podle nich i v případě, že by pojistka byla časově omezena.

Pokud vítěz, který bude oznámen 23. července, tomuto slibu dostojí, jeví se šance na evropský kompromis před termínem brexitu jako nulové. Prioritou unie je podpořit členskou zemi Irsko a zabránit návratu násilí mezi většinou protestantskými unionisty, kteří chtějí udržet Severní Irsko v Británii, a převážně katolickými nacionalisty usilujícími o sjednocení Irska.

Brexit bez dohody by v Británii mohl vyvolat recesi, poškodit skomírající růst eurozóny a oslabit tvrzení Londýna, že je světově významným mezinárodním finančním centrem. Když Johnson a Hunt soupeřili o to, kdo zaujme ohledně brexitu tvrdší postoj, aby na svou stranu získali členy Konzervativní strany dychtící po jasné rozluce s EU, klesla libra v úterý na nejnižší úroveň k dolaru za posledních 27 měsíců.

Jenže unijní lídři chtějí, aby se otázka brexitu už vyřešila, a říkají, že bude hodně záležet na tom, co Johnson jako premiér udělá. Johnson řekl, že unie se musí Británii „podívat do očí“ a uvědomit si, že Spojené království odejde i bez dohody.

Dohoda je mrtvá

Britský ministr pro brexit Stephen Barclay minulý týden popudil Brusel, když unijním vyjednavačům sdělil, že dohoda „je mrtvá“. „Pokud je to jejich postoj, není už nic, co bychom mohli nebo chtěli udělat,“ řekl jeden bruselský představitel. Je ale pravděpodobné, že odchod bez dohody se pokusí zablokovat britský parlament.

„Pokud si Britové opravdu myslí, že nás brexit bez dohody tak děsí, pak jsou naivní,“ uvedl jiný unijní diplomat.

Aby tato varianta nenastala, jsou dvě možnosti: kompromis týkající se pozměněné politické deklarace o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím, která je součástí dohody, nebo odklad brexitu.

Unie by mohla Londýnu nabídnout základní dohodu o obchodu a zavázat se k tomu, že hned po brexitu začne pracovat na alternativách ke sporné irské pojistce. Cílem tohoto opatření je zajistit hladký režim na irské hranici, ale mnozí v Británii s ním vehementně nesouhlasí.

Irský premiér Leo Varadkar minulý měsíc řekl, že EU je stále méně nakloněná tomu, aby se brexitový proces protahoval. Minulý týden urychlil krizový plán pro hranici pro případ brexitu bez dohody.

Další možností je brexit jednoduše posunout - což je krok, který Johnson opakovaně odmítl a který někteří unijní lídři vidí jako bezúčelný, dokud se nepodaří prolomit politický pat v Londýně. Příští předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že je odkladu otevřená.

Šéfové států a vlád se sejdou na summitu v Bruselu v 17. a 18. října, tedy těsně před dosavadním datem britského odchodu. „EU má jen velmi malý manévrovací prostor ohledně toho, co by mohla novému britskému premiérovi nabídnout,“ uvedl představitel jednoho členského státu. Londýn by se podle něj mohl v případě brexitu „těžce přepočítat“.