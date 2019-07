Předčasné parlamentní volby na Ukrajině vyhrála podle odhadů Zelenského strana Sluha národa. Získala přes 40 procent hlasů

KYJEV Strana Sluha národa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podle průzkumů mezi voliči získala v dnešních předčasných parlamentních volbách v zemi 42,7 procenta hlasů v obvodech, kde se hlasovalo podle stranických seznamů. Odhady výsledků ve zbylé polovině obvodů, kde se hlasovalo většinově, nejsou k dispozici. Podle jiného průzkumu má Sluha národa 43,9 procenta.

Na druhém místě by podle anket měla být proruská Opoziční platforma s 12,9 procenta hlasů. Do jednokomorové sněmovny se mají ještě dostat Evropská solidarita exprezidenta Petra Porošenka (8,8 procenta), Vlast expremiérky Julije Tymošenkové (8,5) a Hlas rockera Svjatoslava Vakarčuka (6,5). Žádná jiná strana podle průzkumů potřebnou pětiprocentní hranici nepřekonala. Přesnější výsledky voleb by měly být oznámeny kolem 23:00 SELČ.

Prezident Zelenskyj poděkoval voličům za důvěru. V prvním projevu po skončení voleb řekl, že prioritou jeho strany v novém parlamentu bude ukončení konfliktu na východě země, návrat ukrajinských zajatců a boj s korupcí. „Není to jen velká důvěra, je to velká odpovědnost pro mne osobně i pro celý náš tým,“ řekl Zelenskyj a dodal, že „Ukrajince nezradí“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj volí v parlamentních volbách. Vlevo je jeho manželka Olena.

Za svého hlavního spojence v příštím parlamentu a budoucího koaličního partnera označil prezident stranu Hlas, v jejímž čele stojí prozápadní liberál Vakarčuk.

V dosavadním parlamentu, zvoleném po vyhnání proruského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014, zasedali většinou lidé vynesení revoluční převratovou vlnou. Jejich mandát je ale podle povolebního průzkumu u konce, v parlamentu zasednou z velké části noví lidé bez větších politických zkušeností.

Parlament se na Ukrajině volí na pět let. Má 450 křesel, z nichž 26 zůstává kvůli krymské anexi a donbaské válce volných. Podle stranických seznamů bylo zvoleno 225 poslanců, ve většinovém systému 199. O mandáty se ucházela zhruba šedesátka stran, v obvodech s většinovým systémem pak kolem 3000 kandidátů.