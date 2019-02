Přicházející rok citlivého vepře slibuje hojnost a optimismus. Oslavy potrvají 15 dní

PEKING/PRAHA Hojnost, optimismus a spokojenost symbolizuje v čínské mytologii vepř, s nímž je spojován nadcházející čínský nový rok. Letos podle lunárního kalendáře připadá na 5. února, kdy vepř vystřídá vládu přátelského a oddaného psa a v oblasti východní a jihovýchodní Asie vypuknou bouřlivé oslavy.

Vepř je poslední, dvanácté znamení čínského horoskopu a vládnout bude až do 24. ledna 2020, kdy ho vystřídá všudypřítomná a činorodá krysa. Ke každému znamení patří v čínském kalendáři také konkrétní prvek, pro rok 2019 a znamení prasete je to země. Podle astrologů by měl rok zemského vepře být spíše klidnější.

Měl by být nakloněný navazování nových kontaktů i vhodný k finančním investicím, ale všechna důležitá rozhodnutí je potřeba dobře promyslet. Lidé by si neměli stanovovat nereálné cíle a dokončit především to, co již bylo započato. Rok bude vhodný i pro založení rodiny a vyrovnanější životní styl.



Lidé narození v roce prasete (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 a 2007) bývají citliví, oblíbení, upřímní, čestní a srdeční. Nechybí jim kreativita, pevná vůle a výdrž při práci. Mají-li však volit mezi rodinou a kariérou, jde práce stranou. Mohou být nadmíru důvěřiví až naivní, vůči neznámým osobám naopak ostražití.

Ačkoliv se obklopují řadou přátel a známých, nové kontakty navazují těžko. Jsou optimisté a neskrývají své city. Když je někdo zklame, nemstí se mu. Ochotně pomáhají druhým, ale mívají problémy se zapomnětlivostí. Milují dobré jídlo a vůbec pohodlí, jsou často materialisté.

Hodí se k nim partneři narození ve znamení psa, ale také myši, tygra, zajíce, draka, kozy i vepře. Naopak konfliktní může být soužití s hadem i opicí. Vepři odpovídajícím znamením západního zvěrokruhu je štír. Ve znamení prasete se narodili například filmaři Alfred Hitchcock, Woody Allen, Steven Spielberg, herec Sascha Baron Cohen, zpěvák Elton John, politici Thomas Jefferson, Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Hillary Clintonová či 14. dalajlama. V Čechách to jsou třeba houslistka Gabriela Demeterová, herečka Eva Holubová či zpěvák Vladimír Mišík.

Svátky jara (čchun-ťie) neboli nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro Číňany, Tchajwance, Vietnamce, Singapurce, Korejce a Japonce a jsou srovnatelné s našimi Vánocemi. Oslavy trvají 15 dní. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok. Důraz se klade také na úklid domu před začátkem nového roku a ozdobné dekorace. Součástí oslav jsou i tradiční tance ve zvířecích převlecích. Na jídelníčku pak nesmí chybět tradiční pokrm „ťiao-c’“, tedy taštičky plněné masovou nádivkou ze zeleninou.

Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským kalendářem. Během šedesáti let se pětkrát opakuje rok zvířete podle pořadí ve zvěrokruhu. Tento dvanáctiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země), a s dvouletým cyklem, kdy se střídá kladný a záporný princip jin a jang.

Počátek nového roku je pohyblivý, a nastává o prvním novu po vstupu Slunce do souhvězdí Vodnáře, mezi 21. lednem a 20. únorem gregoriánského kalendáře.

Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii se datuje od roku 2637 či 2636 před naším letopočtem, kdy ho zavedl legendární Žlutý císař (Chuang Ti) jmenováním 12 zvířat jako svých strážců. Podle legendy stál u zrodu kalendáře Buddha, který svolal všechny živočichy, aby se s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen 12, za odměnu jim Buddha přisoudil vládu v čase v pořadí, v jakém přišli: myš (krysa), buvol, tygr, králík (zajíc), drak, had, kůň, ovce (koza), opice, kohout (krocan), pes a vepř.