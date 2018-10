Radar objevil pod norským kopcem obrovskou vikingskou loď

V Norsku objevili méně než dvě stopy pod zemským povrchem obrovskou vikingskou loď. Archeologům z Norského institutu pro výzkum kulturního dědictví (NIKU) jej odhalil radar, který je schopen proniknout půdou, aniž by reálně narušil to, co se pod ní skrývá.

Vikingská loď, jejíž délka se odhaduje na 65 stop, patří mezi největší, které kdy byly nalezeny. Vysoce postavení norští Vikingové byli často se svými plavidly pohřbíváni. Právě velikost lodi měla ukázat, že zemřelý byl respektovaným náčelníkem. Podle radarového snímku by loď měla být v nezvykle dobrém stavu.



„Vzhledem k tomu, že do dnešní doby byly v Norsku nalezeny jen tři zachované vikingské lodě, je tento objev neuvěřitelný,“ uvedl Knut Paasche z NIKU v tiskovém prohlášení.

Stáří lodi je dosud neznámé, třicet stop vysoký kopec Jelle Mound, který ji obklopuje, se nicméně na území norského hrabství Østfold nachází zhruba 1500 let. Dosud panovalo přesvědčení, že se v okolí žádné vikingské hrobky nacházet nemohou, protože místní farmáři v 19. století zdejší půdu opakovaně rozrývali.

Významné vikingské pohřebiště

Na stejném území bylo nalezeno i pět zasypaných vikingských příbytků. Ukazuje se tedy, že se pravděpodobně jednalo o významné pohřebiště severských bojovníků.



„Hrob s lodí není izolovaný, je to součást hřbitova, který byl zjevně navržen tak, aby dával na odiv sílu a vlivnost,“ řekl vedoucí projektu v NIKU Lars Gustavsen serveru History.com.

V současnosti se neplánuje na daném území kopat, archeologové z NIKU ovšem navrhli pokračovat v neinvazivním zkoumání území, aby oblast prohlédli a zmapovali. Vzhledem k tomu, že velké vikingské lodě obvykle obsahují i cenný majetek zemřelého (pokud je někdo nevyraboval), mohli by archeologové natrefit i na pozoruhodné artefakty.