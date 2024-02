Rusko i Čínu trápí přivřený Suez. Útoky Húsíů v Rudém moři a zásahy západní koalice jim ztěžují obchod

Nissos Christiana má na palubě mazut, s nímž míří do Indie, Alkinoos vakuový plynový olej určený pro Singapur. Do Asie pluly po své tradiční trase – Suezským průplavem. Ale kvůli útokům jemenských Húsíů v Rudém moři raději změnily směr. Nyní se nachází u západního pobřeží Afriky a do svých cílových přístavů musí plout okolo mysu Dobré naděje.

Přestože proíránské hnutí deklarovalo, že nebude útočit na tankery s ruskou ropou plující přes Suezský kanál, Húsíové se koncem ledna pokusili potopit loď Marlin Luanda převážející ruskou ropu. Požár způsobený zásahem protilodní střely byl uhašen až za pomoci amerických, indických a francouzských plavidel, která v oblasti hlídkují v rámci mezinárodní operace Strážce prosperity.