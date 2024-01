Húsíové zasáhli tanker s ruskou ropou. Pravidla pro trh se mohou změnit

Ropný tanker Marlin Luanda hoří v Adenském zálivu poté, co ji zasáhla protilodní střela vypálená z oblasti kontrolované jemenskými postalci. (27. ledna 2024) foto: Profimedia.cz

Poté, co jemenští Húsíové v pátek v Adenském zálivu zasáhli raketou ropný tanker, ceny této komodity na světových trzích vzrostly asi o dva dolary. Tento incident by potenciálně mohl změnit pravidla v oblasti, přestože povstalci dříve signalizovali, že se lodě převážející ropu z Ruska vzhledem k vazbě země na Írán nemají čeho bát. Ropné tankery byly až dosud útoků do značné míry ušetřeny.