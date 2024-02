Kolik skutečně padlo Ukrajinců? Zelenskyj měl ke zveřejnění ztrát dobrý důvod, ale číslo nesedí

Bylo to poprvé, co někdo z vysokých ukrajinských činitelů oznámil rozsah vlastních ztrát, které vláda od začátku války tají. Svědčí to o mimořádné situaci, ve které se válkou vyčerpaná Ukrajina nachází.

„Dnes to není jen o druhém výročí ruské agrese vůči Ukrajině, ale nacházíme se ve chvíli zásadního otřesu, který vyžaduje reakci od nás všech,“ prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí v Paříži na summitu, který kvůli naléhavosti situace sám svolal. „Analýzy nasvědčují tomu, že Moskva může za pár let napadnout některou z evropských zemí,“ dodal.

Francouzský prezident vyjádřil obavy z toho, jak režim Vladimira Putina přitvrzuje. „Víme také, že Rusko připravuje nové útoky, zejména s cílem ochromit ukrajinské veřejné mínění,“ řekl hostitel summitu. Právě tady je zřejmě i důvod zveřejnění ztrát.